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Аскар_Техник
OnePlus 13T станет самым доступным смартфоном с процессором Snapdragon 8 Elite
По данным Weibo, анонс может состояться в мае.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что OnePlus 13T получит дизайн, вдохновленный iPhone 16, и выйдет во втором квартале 2024 года. Теперь в сети появилась новая утечка, раскрывающая дополнительные подробности о компактном смартфоне перед его официальным анонсом.

Согласно данным из Weibo, OnePlus 13T может быть представлен примерно в мае. Устройство позиционируется как самый доступный смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite в своем размерном классе. Это может привести к снижению цен на другие флагманские модели с диагональю экрана 6,3 дюйма, такие как Xiaomi 15 и предстоящий OPPO Find X8 Next.

 источник изображения: notebookcheckНесмотря на то, что OnePlus 13T обещает быть очень конкурентоспособным по цене, у него будут некоторые заметные недостатки. Наиболее очевидным из них станет двойная камера на задней панели. Пока неизвестно, будет ли второй модуль телефотообъективом или сверхширокоугольной камерой. Кроме того, источник подтверждает, что 13T сохранит оптический сканер отпечатков пальцев, как у предыдущих флагманов OnePlus, вместо ультразвукового датчика, который используется в OnePlus 13.

С другой стороны, OnePlus 13T, по слухам, получит самую большую батарею среди смартфонов своего класса. Речь идет об аккумуляторе емкостью 6000 мАч, что впечатляет, особенно если учесть, что гораздо более крупный OnePlus 13 также оснащен батареей аналогичной емкости. Это может стать серьезным преимуществом для тех, кто ценит долгий срок автономной работы в компактном устройстве.

#oneplus 13t
Источник: notebookcheck.net
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