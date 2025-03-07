Базовые модели (Camon 40 и Pro) поддерживают 4G, оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, аккумулятором на 5 200 мАч и тройной камерой. Camon 40 Pro 5G добавляет поддержку 5G благодаря чипсету Dimensity 7300.

Компания Tecno представила новую линейку смартфонов Camon 40, включающую четыре модели: Camon 40 Premier 5G, Camon 40 Pro 5G, Camon 40 Pro и Camon 40.

источник изображения: gizmochinaБолее доступные Camon 40 и Camon 40 Pro поддерживают 4G и работают на чипсете MediaTek Helio G100. Оба оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 5 200 мАч с зарядкой 45 Вт и тройной камерой (50 МП + 8 МП + датчик глубины). Основное отличие — Camon 40 Pro имеет 50-МП селфи-камеру, а Camon 40 — 32-МП.

источник изображения: gizmochinaCamon 40 Pro 5G сохраняет те же характеристики, что и другие модели линейки, включая дизайн, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор на 5 200 мАч с зарядкой 45 Вт и камеры. Основное отличие — чипсет MediaTek Helio G100 заменен на Dimensity 7300, что добавляет поддержку 5G.

источник изображения: gizmochinaCamon 40 Premier 5G выделяется в линейке благодаря круглому модулю камеры вместо вертикального. Он оснащен тремя 50-мегапиксельными объективами: широкоугольным, сверхширокоугольным и с 3-кратным оптическим зумом. Основной объектив поддерживает оптическую стабилизацию (OIS). Camon 40 Premier 5G оснащен 50-МП фронтальной камерой с автофокусом, чипсетом Dimensity 8350, аккумулятором на 5 100 мАч с зарядкой 70 Вт и 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1260p и частотой 144 Гц. Tecno пока не сообщает о ценах и доступности, но больше информации ожидается с выходом устройств в регионах.