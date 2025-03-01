Устройство сочетает передовые технологии и кинематографический дизайн, вдохновленный фильмами о Джоне Уике.

Премиальный бренд Caviar представил уникальный Samsung Galaxy S25 Ultra, который сочетает в себе передовые технологии и смелый кинематографический дизайн. Вдохновленный Джоном Уиком, этот ультра-премиальный гаджет получил название Galaxy S25 Ultra Viper. Устройство превращает последний флагман Samsung в эксклюзивный коллекционный предмет, который выделяется своим стилем и технологиями.

источник изображения: GizmochinaGalaxy S25 Ultra Viper от Caviar — это уникальный смартфон с темно-черным титановым корпусом, покрытым PVD-покрытием, которое используется в роскошных швейцарских часах. Это сочетание элегантности и прочности. Дизайн дополнен позолоченными акцентами и мотивом пистолетной рукоятки, отсылающим к культовому оружию из фильмов «Джон Уик». Особую изюминку добавляют встроенные песочные часы на ручке, напоминающие обратный отсчет перед началом действия.

источник изображения: GizmochinaКорпус устройства выполнен из титана аэрокосмического класса и 24-каратного золота. Каждая деталь дизайна передает дух профессионализма и точности, вдохновленный снаряжением киношного убийцы.

источник изображения: GizmochinaПо заявлению Caviar будет выпущен всего один экземпляр Galaxy S25 Ultra Viper. Приобрести его можно исключительно по персональному запросу. Такой подход превращает смартфон не просто в гаджет, а в предмет роскоши, который станет жемчужиной любой коллекции.

источник изображения: GizmochinaGalaxy S25 Ultra Viper не только отличается уникальным дизайном, но и сохраняет все передовые характеристики флагмана Samsung. Устройство оснащено 6,9-дюймовым Quad HD+ Dynamic AMOLED дисплеем, мощным процессором Snapdragon 8 Elite для Galaxy, оперативной памятью до 12 ГБ и внушительным хранилищем на 1 ТБ. Камера смартфона впечатляет: основной датчик на 200 МП, сверхширокоугольный на 50 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным зумом и перископический объектив на 50 МП с 5-кратным оптическим и 100-кратным космическим зумом. Также устройство получило аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт, защиту по стандарту IP68 и современный Wi-Fi 7. При этом цена этой роскошной версии превышает 9000 долларов.