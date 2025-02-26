RTX 5060 Ti выйдет в двух версиях: 16 ГБ GDDR7 (март) и 8 ГБ GDDR7 (апрель). Обе версии используют 128-битную шину, TDP 180 Вт и, вероятно, чип GB205.

Новая информация от Wccftech подтверждает ранее опубликованные данные в листинге EEC. Видеокарта RTX 5060 Ti выйдет в двух версиях.

Первая версия будет основана на плате PG152 SKU 10. Она получит 16 ГБ видеопамяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, 128-битную шину и энергопотребление (TDP) 180 Вт. Ожидается, что эта модель появится в продаже во второй половине марта, через две недели после выхода RTX 5070.

В начале апреля появится версия с 8 ГБ видеопамяти. RTX 5060 Ti 8 ГБ будет использовать те же модули памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на 128-битной шине и сохранит тот же уровень энергопотребления (TDP), что и версия с 16 ГБ. Эта модель будет основана на плате PG152 SKU 15.

источник изображения: notebookcheckПока нет точной информации о том, какой графический процессор используется в каждой из моделей. Однако, скорее всего, обе версии будут оснащены чипом GB205. Остается неясным, будут ли они использовать одинаковый графический процессор или версия с 16 ГБ получит больше ядер CUDA. Это станет известно позже.

Таким образом, остается базовая версия RTX 5060, которая, согласно данным, будет доступна только в одном варианте с 8 ГБ видеопамяти. Другой листинг EEC также пролил свет на настольную версию RTX 5050 — класс видеокарт, который, похоже, был оставлен Nvidia вместе с архитектурой Ada Lovelace. Однако их мобильные версии недавно были замечены на сайте HP. В любом случае, приобрести RTX 5060 Ti или даже RTX 5060 в момент их выхода может быть непросто из-за ограниченного количества доступных карт. Это еще одна причина, по которой геймеры могут рассмотреть альтернативы от AMD, такие как видеокарты на базе Navi 44.