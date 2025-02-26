Neo 7 SE доступен в трех цветах и четырех конфигурациях: от 1799 юаней (~21 695 рублей) за версию 8/256 ГБ до 2499 юаней (~30 137 рублей) за 16/512 ГБ.

Компания Realme представила новый смартфон Neo 7 SE, который стал первым устройством на базе процессора Dimensity 8400-Max. Этот смартфон создан специально для игр и оснащен мощным аккумулятором Titan емкостью 7000 мАч, улучшенной системой охлаждения и оптимизацией на основе искусственного интеллекта. Кроме того, Neo 7 SE отличается высокой долговечностью, соответствующей флагманским моделям, что делает его новым эталоном в своей ценовой категории.

источник изображения: GizmochinaRealme Neo 7 SE оснащен 6,78-дюймовым плоским игровым дисплеем с разрешением 1,5K и плотностью пикселей 450 PPI. Дисплей обладает пиковой яркостью 6000 нит и ультратонкими рамками 1,49 мм, что обеспечивает соотношение экрана к корпусу 93,9%. Устройство поддерживает частоту обновления LTPO 120 Гц, частоту опроса касаний 360 Гц и мгновенный отклик на касание 2600 Гц. Дисплей отображает 10,7 миллиарда цветов, охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет контрастность 5 000 000:1. Также предусмотрена автоматическая регулировка яркости с настройкой до 10 000 уровней. Для защиты зрения смартфон оснащен аппаратным затемнением постоянного тока, полным затемнением, сертификатом TÜV Rheinland Smart Eye Protection 3.0, высокочастотной ШИМ и оптимизацией на основе искусственного интеллекта.

источник изображения: GizmohinaRealme Neo 7 SE дебютирует с новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 8400-Max, выполненным по 4-нм техпроцессу. В основе процессора лежит восьмиядерная архитектура с пиковой тактовой частотой 3,25 ГГц, а графическая часть представлена GPU Mali-G720 с частотой 1,3 ГГц. Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также возможность расширения динамической памяти до 12 ГБ. Для хранения данных доступно до 512 ГБ высокоскоростной памяти стандарта UFS 4.0.

Realme Neo 7 SE поддерживает две SIM-карты 5G с совместимостью с SA, а также оснащен Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 с возможностью обновления до Bluetooth 6.0 через OTA. Устройство обеспечивает точную навигацию благодаря многополосному позиционированию и улучшенное качество звука за счет двойных стереодинамиков, технологии OReality Audio и сертификации Hi-Res. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Blue Mecha, White Winged Warrior и Dark Iron Knight.

источник изображения: GizmochinaКонфигурации и цены: