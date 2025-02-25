Утечка тестов показывает, что он превосходит Ryzen 9 7950X3D на 17% в многоядерном Cinebench и на 11% в целом, но в играх разница мала. Ryzen 9 9950X отстает от новинки лишь на 3,7%.

Новый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D должен выйти 12 марта, а обзоры на него, похоже, нельзя публиковать до 11 марта. Хотя до запуска остается больше двух недель, в сеть случайно попали результаты тестов, которые показывают, что этот процессор работает очень неплохо.

На странице PCBuild в Facebook (пост уже удален) появились данные тестов, которые подтверждают слухи о производительности, о которых мы писали раньше на этой неделе. Болгарская компания, занимающаяся сборкой компьютеров и продажей оборудования, протестировала Ryzen 9 9950X3D в программах Cinebench R23 и PCMark Time Spy. Результаты оказались лучше, чем у Ryzen 9 7950X3D, хотя в играх разница не такая уж большая.

источник изображения: notebookcheckСравнение изображений результатов тестов с базой данных внутренних бенчмарков показало, что Ryzen 9 9950X3D превосходит Ryzen 9 7950X3D почти на 17% в многоядерном тесте Cinebench. При этом Ryzen 9 9950X отстает от новинки лишь на 3,7% в Cinebench R23. В одноядерных тестах CB R23 разрыв между Ryzen 9 9950X3D и обычным 9950X невелик — всего 72 балла, или 3,5%, отделяют процессор с технологией 3D V-Cache от его более медленной версии. При этом 9950X3D значительно опережает 7950X3D, обходя его примерно на 11%.

По сравнению со средними результатами тестирования, в одном из просочившихся тестов 3DMark Time Spy процессор предыдущего поколения Ryzen 9 7950X3D опережает новый Zen 5 9950X3D на 3,7%. Однако другое изображение из утечки Time Spy демонстрирует максимальный результат Ryzen 9 9950X3D в 17 234 балла, что ставит его впереди 7950X3D на 118 пунктов — разница практически незаметна.

Эти два результата бенчмарка не дают полной картины игровой производительности, которая может сильно различаться в зависимости от игры. Тем не менее, они позволяют понять, чего можно ожидать от Ryzen 9 9950X3D после его выхода в марте. Также это говорит о том, что AMD Ryzen 9 7950X3D, скорее всего, останется достойным соперником в играх, даже с учетом изменений в объеме и упаковке 3D V-Cache от AMD.