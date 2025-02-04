В сертификационные базы данных попали две модели: базовый Infinix Note 50 и продвинутый Infinix Note 50 Pro.

Компания Infinix, похоже, скоро выпустит новую линейку смартфонов — серию Note 50. Эти устройства среднего класса станут преемниками популярной серии Note 40.

Недавно базовая модель Infinix Note 50 была замечена в сертификационных базах данных, а теперь там же появилась и более продвинутая версия — Note 50 Pro. Смартфон Infinix Note 50 Pro с номером модели X6855 недавно был замечен в базе данных SDPPI. К сожалению, сертификационный список не раскрыл подробностей о характеристиках устройства или его доступности на рынке.

источник изображения: gizmochinaОднако больше информации удалось узнать благодаря данным из FCC. Согласно этим сведениям, Infinix Note 50 Pro будет оснащен поддержкой NFC и как минимум одной конфигурацией памяти: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Эскизы устройства подтвердили, что Infinix Note 50 Pro получит двухцветный дизайн с плоской задней панелью и крупным восьмиугольным модулем камеры.

источник изображения: gizmochinaКроме того, базовая модель Infinix Note 50 с номером модели X6858 также была замечена в базе данных FCC. Согласно данным, этот смартфон будет доступен в зеленом и розовом цветах, а его корпус будет иметь толщину 9 мм. Устройство также получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

источник изображения: gizmochinaСудя по всему, более дорогая модель Note 50 Pro будет предлагать схожие цветовые варианты и как минимум такую же, если не более высокую, скорость быстрой проводной зарядки, как и базовая версия. Кроме того, стоит отметить, что предыдущая модель — Infinix Note 40 Pro — уже поддерживала быструю беспроводную зарядку. Это наводит на мысль, что бренд может продолжить развивать эту технологию в новых устройствах. Ожидается, что линейка Note 50 будет включать несколько моделей, таких как Note 50, Note 50X, Note 50 Pro и Note 50 Pro Plus 5G.