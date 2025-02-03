Успех Galaxy S24 Ultra связывают с функциями искусственного интеллекта.

источник изображения: notebookcheckСогласно рейтингу Counterpoint Research, iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном 2024 года, за ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Серия iPhone 16 заняла более низкие позиции, что неудивительно: iPhone 15 вышли только в конце сентября и продавались всего три месяца в прошлом году.

Как и в прошлом году, в топ-10 вошли только устройства от Apple и Samsung. Однако в этом году Samsung продемонстрировал лучшие результаты. Если в 2023 году компания занимала лишь восьмое-десятое места (благодаря своим бюджетным моделям начального уровня), то в 2024 году варианты Samsung Galaxy A15 с 5G и 4G заняли четвертую и шестую позиции соответственно, а Galaxy S24 Ultra оказался на седьмой строчке рейтинга.

источник изображения: notebookcheckНесмотря на высокую цену, iPhone 16 Pro Max остается самой популярной моделью в линейке iPhone 16. Эксперты из Counterpoint Research прогнозируют, что в 2024 году продажи версий «Pro» впервые превысят продажи базовых моделей. Популярность Galaxy S24 Ultra аналитики объясняют наличием функций искусственного интеллекта, таких как Circle to Search и Live Translate, которые привлекли внимание пользователей. Серия Galaxy A15, в свою очередь, завоевала успех в Северной Америке благодаря выгодным рекламным предложениям.