Смартфон Galaxy A56 появился на офациальной странице сайта Samsung в Индии и Великобритании. Дизайн включает овальный модуль камеры с тремя объективами. Устройство также поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт.

Samsung готовится к скорому запуску Galaxy A56. Появление страниц поддержки этого смартфона среднего класса подтверждает его скорый выход на рынок и указывает на то, что он будет доступен в разных регионах.

источник изображения: gizmochinaКомпания Samsung запустила страницы поддержки для Galaxy A56 в Индии и Великобритании под моделями SM-A566E/DS и SM-A566B/DS соответственно. Буква "E" обозначает версию для Индии, а "B" — глобальную. Суффикс "DS" указывает на поддержку двух SIM-карт. Это значит, что в обеих странах смартфоны будут оснащены слотами для двух SIM-карт.

источник изображения: gizmochinaЭти шаги также могут указывать на то, что Samsung планирует одновременный глобальный и индийский запуск Galaxy A56. Напомним, всего несколько дней назад смартфон получил сертификаты FCC и TUV Rheinland. Кроме того, недавний отчет упоминал, что Galaxy A56 предложит «впечатляющий интеллект», однако изменения в конструкции могут усложнить его ремонт.

источник изображения: gizmochinaРанее опубликованные рендеры Galaxy A56 показали обновленный дизайн, где задняя панель получила овальный модуль камеры в виде таблетки, включающий три объектива. Известно, что смартфон будет работать на процессоре Exynos 1580 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Также стало известно, что Samsung планирует выпустить Galaxy A56 и на китайский рынок, поскольку устройство прошло сертификацию 3C. В процессе сертификации было подтверждено, что смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.