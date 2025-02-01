Партнерство с Indkal Technologies позволило возобновить производство смартфонов.

Тайваньский технологический гигант Acer, известный своими компьютерами и ноутбуками, возвращается на рынок смартфонов после шестилетнего перерыва. Компания, покинувшая этот сегмент в 2017 году, теперь нацелена на индийский рынок с двумя новыми устройствами под суббрендом Acerpure.

История Acer в производстве смартфонов началась в начале 2010-х годов. Пиком стал 2013 год, когда компания выпустила Acer Liquid S2 — один из первых телефонов с поддержкой записи видео в формате 4K. Однако к 2015 году Acer сместила фокус на бюджетные устройства, а в 2017 году полностью покинула рынок смартфонов.

источник изображения: GizmochinaВозвращение компании стало возможным благодаря партнерству с Indkal Technologies, анонсированному в прошлом году. Цель сотрудничества — выход смартфонов под брендом Acerpure на рынок Индии к середине 2024 года. Хотя с момента объявления новостей не поступало, появление двух моделей Acerone на сайте Acerpure подтверждает возвращение бренда.

источник изображения: GizmochinaAcerone Liquid S162E4 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с защитой Corning Gorilla Glass 5. Устройство работает на чипсете MediaTek Helio P35 и операционной системе Android 14. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной памяти - 64 ГБ. В плане камер смартфон предлагает основную камеру на 16 МП, дополнительный объектив на 0,08 МП и фронтальную камеру на 5 МП. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч.

источник изображения: GizmochinaAcerone Liquid S272E4 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с яркостью 350 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G36 и операционной системе Android 14. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной памяти — 64 ГБ. Камера включает основной датчик на 20 МП, дополнительный объектив на 0,3 МП и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч.