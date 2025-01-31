Компания планирует выбрать поставщика компонентов для дисплея весной, однако релиз устройства ожидается не раньше 2026-2027 годов. Первый складной iPhone будет иметь внутренний экран размером примерно 6,7–6,9 дюймов и не заменит существующие модели iPhone.

Слухи о складном гаджете от Apple ходят уже много лет. Изначально предполагалось, что компания представит складывающийся iPad — аналог ThinkPad X1 Fold, а не классический смартфон.

Однако свежие данные опровергают эту теорию. Сейчас инсайдеры утверждают, что Apple сосредоточилась на разработке раскладушки — формата, похожего на Samsung Galaxy Z Flip6 и Motorola Razr 50 Ultra.

Согласно новому отчёту, Apple планирует выбрать основного поставщика компонентов для дисплея уже весной — ориентировочно с конца февраля до начала апреля. Однако это не означает, что iPhone Flip появится в ближайшее время.

источник изображения: macrumorsПо текущим данным, компания нацелена на выпуск устройства в 2026 или 2027 году, хотя рассматривается и более ранний срок на конец 2025 года, но это маловероятно.

В отчете также упоминается, что Apple ведет поиск поставщиков, способных предоставить складные панели с улучшенной прочностью и менее выраженными сгибами по сравнению с обычными моделями. Исходя из этого, первый складной iPhone может соответствовать нынешним стандартам отрасли в ряде аспектов, таких как размер внутреннего экрана, который предположительно составит около 6,7–6,9 дюймов по диагонали в развернутом состоянии. Однако ожидается, что этот смартфон не станет заменой существующим моделям линейки iPhone на начальном этапе.