Слухи о складном гаджете от Apple ходят уже много лет. Изначально предполагалось, что компания представит складывающийся iPad — аналог ThinkPad X1 Fold, а не классический смартфон.
Однако свежие данные опровергают эту теорию. Сейчас инсайдеры утверждают, что Apple сосредоточилась на разработке раскладушки — формата, похожего на Samsung Galaxy Z Flip6 и Motorola Razr 50 Ultra.
Согласно новому отчёту, Apple планирует выбрать основного поставщика компонентов для дисплея уже весной — ориентировочно с конца февраля до начала апреля. Однако это не означает, что iPhone Flip появится в ближайшее время.
По текущим данным, компания нацелена на выпуск устройства в 2026 или 2027 году, хотя рассматривается и более ранний срок на конец 2025 года, но это маловероятно.
В отчете также упоминается, что Apple ведет поиск поставщиков, способных предоставить складные панели с улучшенной прочностью и менее выраженными сгибами по сравнению с обычными моделями. Исходя из этого, первый складной iPhone может соответствовать нынешним стандартам отрасли в ряде аспектов, таких как размер внутреннего экрана, который предположительно составит около 6,7–6,9 дюймов по диагонали в развернутом состоянии. Однако ожидается, что этот смартфон не станет заменой существующим моделям линейки iPhone на начальном этапе.