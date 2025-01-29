Запуск подтвержден на 4 февраля через сайты Flipkart и Nothing.tech.

Компания Nothing официально объявила о мероприятии, которое состоится 4 марта 2025 года. На этом событии ожидаются презентации новых моделей смартфонов — Phone (3a) и Phone (3a) Plus. Эти устройства уже стали объектом множества слухов, утечек и сертификационных проверок. Теперь стали доступны ключевые характеристики и функции, позволяющие лучше понять, чего стоит ожидать от новинок.

Согласно информации, предоставленной @gadget_bits на платформе X, смартфон Phone (3a), предположительно, получит 6,8-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с адаптивной частотой обновления 120 Гц. В качестве основы выступит чипсет Snapdragon 7s Gen 3, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Объем оперативной памяти может достигать 12 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.1.

источник изображения: gizmochinaВ части камеры ожидается, что Phone (3a) оснастят 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной телефото-камерой. Хотя разрешение сверхширокоугольного модуля снизилось по сравнению с 50 мегапикселями у Phone (2a), появление телеобъектива станет значительным улучшением. Что касается фронтальной камеры, вероятно, она сохранит прежнее разрешение — 32 мегапикселя. А вот версия Phone (3a) Plus, судя по предыдущим слухам, может получить перископический телеобъектив.

Устройство также будет оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Среди вариантов подключения заявлены поддержка сетей 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC. Возвращаются и фирменные глиф-подсветки на задней панели, которые добавляют уникальность дизайну смартфонов Nothing.

Запуск смартфона был подтверждён через специальный сайт на Flipkart и индийский сайт Nothing.tech, который перенаправляет пользователей на Flipkart. Кроме того, ссылка на странице Flipkart указывает, что именно модель Nothing Phone (3a) будет представлена 4 февраля.