Устройство получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, камеры на 16 Мп и 50+8 Мп, а также различные варианты памяти: от 8 ГБ/128 ГБ до 24 ГБ/1 ТБ.

В начале этого месяца будущий смартфон Realme Neo 7 SE с модельным номером RMX5080 был замечен в базах данных китайских сертификационных платформ, включая 3C и TENAA. В первоначальном списке TENAA уже были представлены изображения устройства и данные о его батарее. Теперь же список обновился, раскрывая остальные характеристики смартфона.

источник изображения: GizmochinaВ Realme уже подтвердили, что Realme Neo 7 SE будет работать на чипсете Dimensity 8400-Max. Ранее опубликованные данные TENAA показали, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 6850 мАч, что позволяет предположить, что реальная емкость составит около 7000 мАч.

Согласно обновленной информации от TENAA, Realme Neo 7 SE оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1500x2780 пикселей (1,5K). Смартфон будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с двумя модулями: 50 Мп и 8 Мп.

источник изображения: GizmochinaTENAA также сообщает, что Realme Neo 7 SE будет доступен в различных версиях с объёмами оперативной памяти 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и даже 24 ГБ, а также с накопителями на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и вплоть до 1 ТБ. Однако стоит отметить, что не все эти конфигурации обязательно будут доступны сразу после старта продаж. Кроме того, смартфон оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и инфракрасным излучателем (ИК-бластером). Габариты устройства составляют 162,53 × 76,27 × 8,56 мм, масса — 212,1 г.

Realme Neo 7 SE практически идентичен своему предшественнику, выпущенному в декабре 2024 года под названием Neo 7. Основное отличие между этими моделями кроется в процессоре: если у стандартной версии установлен более мощный Dimensity 9300 Plus, то версия SE работает на Dimensity 8400. Запуск Realme Neo 7 SE ожидается в феврале в Китае.