Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Realme Neo 7 SE на Dimensity 8400-Max появился в базе сертификации TENAA
Устройство получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, камеры на 16 Мп и 50+8 Мп, а также различные варианты памяти: от 8 ГБ/128 ГБ до 24 ГБ/1 ТБ.

В начале этого месяца будущий смартфон Realme Neo 7 SE с модельным номером RMX5080 был замечен в базах данных китайских сертификационных платформ, включая 3C и TENAA. В первоначальном списке TENAA уже были представлены изображения устройства и данные о его батарее. Теперь же список обновился, раскрывая остальные характеристики смартфона. 

источник изображения: GizmochinaВ Realme уже подтвердили, что Realme Neo 7 SE будет работать на чипсете Dimensity 8400-Max. Ранее опубликованные данные TENAA показали, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 6850 мАч, что позволяет предположить, что реальная емкость составит около 7000 мАч.

Согласно обновленной информации от TENAA, Realme Neo 7 SE оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1500x2780 пикселей (1,5K). Смартфон будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с двумя модулями: 50 Мп и 8 Мп.

 источник изображения: GizmochinaTENAA также сообщает, что Realme Neo 7 SE будет доступен в различных версиях с объёмами оперативной памяти 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и даже 24 ГБ, а также с накопителями на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и вплоть до 1 ТБ. Однако стоит отметить, что не все эти конфигурации обязательно будут доступны сразу после старта продаж. Кроме того, смартфон оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев и инфракрасным излучателем (ИК-бластером). Габариты устройства составляют 162,53 × 76,27 × 8,56 мм, масса — 212,1 г. 

Realme Neo 7 SE практически идентичен своему предшественнику, выпущенному в декабре 2024 года под названием Neo 7. Основное отличие между этими моделями кроется в процессоре: если у стандартной версии установлен более мощный Dimensity 9300 Plus, то версия SE работает на Dimensity 8400. Запуск Realme Neo 7 SE ожидается в феврале в Китае.

#realme neo 7 se
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
4
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
1
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
8
Вышла новая версия мода, который добавляет город Нуэво-Параисо в Red Dead Redemption 2 из RDR 1
1
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
3
Пользователи сталкиваются с повреждениями видеокарт при использовании Q-Release на платах ASUS
3
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Концерн «Калашников» представит новый пулемет РПЛ-7 с калибром 7,62 мм на выставке IDEX-2025
1
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
36
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
1
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
18
ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за $2800 оказалась холоднее и быстрее GeForce RTX 5090 FE
8
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
6
В России запатентовали систему для поиска нелегальных майнинговых ферм
+
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
6
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
1
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Китай внедряет новое сверхмощное микроволновое оружие Hurricane-3000 для борьбы с роями БПЛА
1
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
178
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
9
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
12
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
+
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
25
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
10
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

corsi
15:47
Ошалеееть, выгодно отличается по частоте аж на +100 Мгц..
Intel выпустила в Китае 10-ядерный процессор Core Ultra 5 230F
Chihonya
15:47
Скоро на улице успешному жить)))
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Dimkovski
15:35
Пххх, 7600 и 4060 никак не годятся для любых требовательных игр, как приводится в заголовке.
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Роман Хлудов
15:34
Мой Microsoft 365 (Office) Обновился до Microsoft 365 Copilot+ На телефоне Doogee s58 pro(процессор с ИИ) с андроид и лаунчером Microsoft. Всё работает
Около 1,5 млрд компьютеров в мире работают на Windows 10 и не соответствуют требованиям Windows 11
Александр Марчуков
15:33
А можно вопросик. Ты из какого времени?
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Mad Cat
15:32
Ну значит остаюсь на фолд 6, зная самсунг, они к 8 фолду одумаются, найдут способ уменьшить толщину с wacom, и вернут стилус.
Samsung может прекратить поддержку традиционного пера S Pen в складной модели Galaxy Z Fold 7
Андрей Кондратьев
15:30
В городе строятся много дорог и магистралей, при этом уничтожаются тротуары! Расширение Киевского шоссе лишило возможности пеших и велосипедных передвижений, а с потеплением климата этот вопрос очень ...
В СПб планируется строительство автотрассы М-7, которая может помочь решить проблемы с пробками
Mad Cat
15:29
Вот и id tech туда же. Еще куча людей сидит на картах без трассировки, а их прошлые движки всегда были очень лояльны к системным требованиям. И вот мне с моей 1080ti уже не поиграть, зато 2060, котора...
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
KoSR
15:25
Конечно нет, у меня на 3090 то 80, а она тот ещё кипятильник
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
Максим Сидоров
15:23
Зеро старался, у него сборка +/- сбалансирована. АМ4 он предложил скорее всего не по своей воле, такую задачу поставили, продавать же надо как то остатки. А бублик чисто для поржать собрал.
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем