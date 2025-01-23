Устройство было замечено на сайте Евразийской экономической комиссии, что намекает на скорый релиз.

В начале этого месяца Realme представила в Индии смартфоны серии Realme 14 Pro. Ожидается, что в эту линейку войдет и модель Realme 14 Pro Lite, информация о которой уже утекла в сеть.

Недавно портал 91mobiles опубликовал эксклюзивные данные о новом устройстве под названием Realme 14T 5G. Этот смартфон станет неожиданным дополнением к серии, поскольку ранее компания не выпускала модели с индексом «T» в рамках своих пронумерованных серий.

источник изображения: GizmochinaRealme 14T, согласно сообщениям, получит номер модели RMX5078 для индийской версии. Ожидается, что устройство будет доступно в трёх различных конфигурациях памяти и трёх цветах. Начальная версия будет оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Далее следуют варианты с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

источник изображения: GizmochinaЧто касается цветовой гаммы, предполагается, что смартфон будет доступен в оттенках Lightning Purple («Молниеносный фиолетовый»), Mountains Green («Зелёные горы») и Obsidian Black («Обсидиановый чёрный»). Кроме информации о цветах и конфигурациях памяти, Realme 14T также появился на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Там упоминаются два номера моделей: RMX5078 и RMX5079, что может указывать на разные версии одного и того же устройства.

источник изображения: GizmochinaХотя сертификация не содержит конкретных данных об аппаратном обеспечении, она указывает на то, что релиз устройства в странах, входящих в Евразийскую экономическую комиссию, может состояться в ближайшее время. На данный момент информации о телефоне немного, однако можно ожидать, что вскоре появятся новые подробности.