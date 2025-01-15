Предварительные данные указывают на использование в Z10 Turbo Pro нового 8-ядерного процессора с графикой Adreno 825, возможно, Snapdragon 8s Elite, а в Z10 Turbo — чипсета MediaTek с графическим ядром Mali-G720, вероятно, Dimensity 8400.

Ожидается, что компания IQOO выпустит несколько новых смартфонов в рамках линейки Z10 среднего ценового сегмента, включая модели IQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Несмотря на отсутствие официальной информации, появились сообщения, раскрывающие возможные характеристики будущих устройств.

источник изображения: notebookcheckНа платформе Geekbench 6.1.0 было замечено устройство с модельным номером V2453A, которое, предположительно, является IQOO Z10 Turbo Pro. Согласно результатам тестирования, смартфон использует новый 8-ядерный процессор с графическим ускорителем Adreno 825.

Есть вероятность, что этим процессором может оказаться Snapdragon 8s Elite. Предполагается, что Snapdragon 8s Elite станет мощным чипсетом, который заменит прошлогодний Snapdragon 8s Gen 3. Этот процессор, скорее всего, будет использоваться в высокопроизводительных смартфонах, таких как Redmi Turbo 4 Pro.

источник изображения: notebookcheckЕще одно устройство под модельным номером V2452A было обнаружено на Geekbench, и, вероятнее всего, оно представляет собой iQoo Z10 Turbo. Результаты показывают, что смартфон оснащён процессором MediaTek с графическим ядром Mali-G720. Предположительно, в качестве основы используется чипсет Dimensity 8400. Этот чипсет включает восемь ядер Cortex-A725 с максимальной тактовой частотой 3,25 ГГц. Модификация этого процессора, известная как Dimensity 8400 Ultra, ранее применялась в POCO X7 Pro.

Оба смартфона — Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro — оснащены 12 ГБ оперативной памяти и работают под управлением операционной системы Android 15. На данный момент точная дата выхода и полные технические характеристики этих моделей неизвестны.