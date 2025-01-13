Xiaomi 165W Power Bank способен обеспечивать зарядку до 165 Вт, а Xiaomi 33W Power Bank до 33 Вт.

Xiaomi выпустила два новых портативных зарядных устройства, пополнив свою линейку аксессуаров для международного рынка. Оба устройства обладают емкостью 10 000 мАч. Более дорогая модель выделяется высокой мощностью зарядки до 165 Вт и наличием цифрового дисплея. В то же время, более доступная модель предлагает мощность в 33 Вт.

источник изображения: notebookcheckМодель Xiaomi 33W Power Bank, которая является более доступной из двух представленных, обладает компактными размерами 3,19 x 2,59 дюйма (80,9 мм x 65,9 мм) и небольшим весом — всего 210 граммов. Очевидно, что портативность была важным критерием при создании этого устройства, и она прекрасно справляется с этой задачей. Аккумулятор оборудован встроенным кабелем USB-C, а также двумя другими портами — USB-A и USB-C. Как уже отмечалось, максимальная мощность зарядки составляет 33 Вт.

Что касается более мощной модели — Xiaomi 165W Power Bank, то она также обладает емкостью 10 000 мА·ч, но способна заряжать устройства намного быстрее, включая ноутбуки. Например, 14-дюймовый MacBook Pro можно зарядить на 23% всего за 30 минут. Пауэрбанк может выдавать до 120 Вт через встроенный кабель USB-C и дополнительно 45 Вт через единственный порт USB-C. Сам аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 90 Вт, позволяя восстановить 75% емкости всего за 15 минут. Также есть цифровой дисплей, который показывает уровень заряда в реальном времени.

источник изображения: notebookcheckОба внешних аккумулятора оборудованы различными системами защиты, такими как защита от перегрузки по току и напряжению, предотвращение перезаряда и контроль температуры. Пока что информация о цене и доступности этих устройств остается неизвестной, но ожидается, что подробности будут раскрыты в скором времени.