Устройство поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и оснащено разъемами для высокоскоростных SSD-накопителей. Интерфейсы включают порты USB 3.2 Gen 2, USB4, HDMI 2.1 и Mini DisplayPort, а также гигабитный Ethernet.

Компания Gigabyte анонсировала новый компактный ПК под названием BRIX GB-BER7-8840. В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen 7 8840U Pro-серии, оснащенный интегрированной графикой Radeon 780M. Этот чип включает восемь ядер, способных разгоняться до частоты 5,1 ГГц и поддерживать обработку до 16 потоков одновременно. Внутри корпуса предусмотрены два слота для модулей оперативной памяти стандарта DDR5 с тактовой частотой 5600 МГц, суммарным объемом до 64 ГБ. Для хранения данных мини-ПК оборудован двумя разъемами M.2 2280 с поддержкой четырех линий PCIe 4.0, что позволяет установить высокоскоростные твердотельные накопители. Кроме того, материнская плата содержит дополнительный слот M.2 2230, который чаще всего используется для подключения модуля беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.

источник изображения: GizmochinaМини-ПК от Gigabyte получил богатое разнообразие интерфейсов USB. На передней панели расположены четыре разъема USB 3.2 Gen 2, включая один USB-C, а сзади находятся два порта USB 2.0 Type-A. Также на задней стороне предусмотрен интерфейс USB4 с возможностью использования альтернативного режима DisplayPort. Помимо этого, имеются два выхода HDMI 2.1 и один Mini DisplayPort, благодаря чему можно без труда подключить сразу несколько дисплеев высокого разрешения. Для сетевого соединения предусмотрен гигабитный Ethernet-порт с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с.

источник изображения: GizmochinaЭтот миниатюрный компьютер с габаритами 134,2 x 139,1 x 48,8 мм можно закрепить, к примеру, на задней стенке монитора с использованием входящего в комплект кронштейна VESA. Информация о цене и сроках появления новинки пока не разглашается компанией Gigabyte.