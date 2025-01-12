Планшет выйдет в июне 2025 года за $159 и будет работать на Android 14.

Компания Lenovo представила Lenovo Tab – бюджетный планшет, предназначенный для пользователей, которым необходимо доступное устройство для выполнения базовых задач.

источник изображения: GizmochinaLenovo Tab отличается лаконичным дизайном с единственной камерой на задней панели и аккуратным логотипом компании. Планшет представлен в двух цветовых вариантах: элегантном серо-стальном Luna Grey и ярком Polar Blue. Его толщина составляет всего 7,5 мм, благодаря чему устройство выглядит тонким и легким. Дополнительно Lenovo предлагает несколько видов защитных чехлов: прозрачный чехол с подставкой, чехол-книжку и детский чехол Play Suite, каждый из которых обеспечивает как защиту, так и расширяет возможности использования планшета.

источник изображения: GizmochinaПланшет оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, при этом соотношение дисплея к корпусу устройства достигает 83%. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, а максимальная яркость — до 400 нит.

За производительность планшета отвечает чипсет Helio G85 в сочетании с графическим процессором Mali-G52. В зависимости от конфигурации, доступно 4 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты MicroSD. Хотя планшет не рассчитан на тяжелые приложения или игры, он демонстрирует стабильную работу, показывая результат около 265 тысяч баллов в тесте AnTuTu.

источник изображения: GizmochinaПланшет получил 8-мегапиксельную основную камеру, которая подойдет для создания простых снимков, и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, удобной для видеосвязи. Устройство также оснащено двумя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, а наличие 3,5-мм разъема для наушников добавляет комфорта при использовании. Аккумулятор планшета обладает ёмкостью 5100 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт, обеспечивая достаточно энергии для целого дня при лёгком или среднем уровне нагрузки. Для связи доступны модули Wi-Fi 5 и Bluetooth версии 5.3. Из коробки устройство работает под управлением операционной системы Android 14. Lenovo Tab появится в продаже в июне 2025 года по цене 159 долларов.