Смартфоны на базе 8s Elite ожидаются в апреле, а сам чипсет может быть представлен в марте-апреле.

Qualcomm готовит к выпуску новый чипсет среднего уровня под названием Snapdragon 8s Elite (SM8735). Этот процессор призван сократить разрыв в производительности между премиальными и бюджетными моделями устройств. Сведения от инсайдеров указывают на то, что 8s Elite сможет предложить внушительные показатели, сопоставимые с некоторыми топовыми решениями серии Snapdragon 8 Gen 3, но при этом сохранит более доступную ценовую категорию.

источник изображения: GizmochinaСогласно информации, предоставленной известным инсайдером Digital Chat Station, чипсет 8s Elite может набрать примерно 2 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Это позволит ему войти в ту же лигу производительности, что и устройства на базе Snapdragon 8 Gen 3, хотя и с небольшим отставанием.

Инсайдер также сообщает, что в новом чипсете не будут использоваться специализированные ядра Oryon от Qualcomm, представленные ранее в Snapdragon 8 Elite. Вместо них планируется применение традиционной архитектуры с главным ядром Cortex-X4 и энергоэффективными ядрами A720.

источник изображения: GizmochinaОжидается, что новый чипсет покажет незначительное снижение производительности в задачах, требующих интенсивной работы графического процессора, по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Такой компромисс может быть частью стратегии Qualcomm по оптимизации энергопотребления и удержания конкурентных цен для устройств среднего уровня. Ранее чипсет SM8735 уже появлялся в программном обеспечении Xiaomi HyperOS в начале текущего года. Ходят слухи, что этот процессор может найти применение в новых моделях, таких как Redmi Turbo 4 Pro или Redmi K90. Источник DCS также утверждает, что Snapdragon 8s Elite, скорее всего, станет популярным выбором среди крупных производителей смартфонов. Помимо Xiaomi, компании вроде Honor, iQOO и Oppo, возможно, готовят устройства на основе этого чипсета. Предполагается, что анонс этих моделей состоится приблизительно в апреле, что указывает на возможное представление самого 8s Elite в марте-апреле.

Появление Snapdragon 8s Elite усилит конкуренцию в среднем ценовом диапазоне, подтолкнув производителей, выпускать ещё более производительные и функциональные модели по доступной стоимости.