Доступны две дорогие версии: одна с AMD Ryzen AI Max+ 395 и 16 ядрами, другая с AMD Ryzen Max 390 и 12 ядрами. Обе оснащены 13,4-дюймовым экраном с частотой обновления 180 Гц, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Компания Asus наконец сняла завесу тайны со своего игрового планшета на базе Strix Halo, о котором уже ходили слухи. Вместо прежнего оборудования от Intel новинка получила мощный процессор AMD Zen 5, что обещает значительный прирост производительности. Пока доступны всего две версии устройства, но обе они стоят немалых денег.

источник изображения: notebookcheckAsus ROG Flow Z13 получил 13,4-дюймовый дисплей ROG Nebula с разрешением 2560 x 1600 пикселей, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 3 мс. Экран также поддерживает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3 и защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Эти характеристики одинаковы для всех версий модели, как и объем оперативной памяти LPDDR5X – 32 ГБ, а также SSD-накопитель NVMe на 1 ТБ.

источник изображения: notebookcheckЕдинственное значимое различие между моделями кроется в процессорах: флагманская версия оборудована AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo с 16 ядрами архитектуры Zen 5 и графической системой RDNA 3.5, обладающей 40 вычислительными блоками. Заявления AMD о превосходстве над GeForce RTX 4090 звучат амбициозно, однако реалистичнее ожидать производительности на уровне ноутбука с GeForce RTX 4070. Более доступная модификация оснащается AMD Ryzen Max 390 с 12 ядрами CPU и 32 потоками GPU. Планшет получил два порта USB 4.0, один USB 3.2 Type-A, выход HDMI 2.1, комбинированный аудиоджек 3,5 мм и слот для карт SD. Питание обеспечивает аккумулятор на 70 Вт·ч, а в комплекте идет зарядное устройство на 200 Вт. Для беспроводных соединений предусмотрены модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Корпус устройства выполнен из фрезерованного алюминия и представлен исключительно в черном цвете.

источник изображения: notebookcheckТоповая конфигурация Asus ROG Flow Z13 будет стоить $2199, тогда как более простая версия обойдется на $200 дешевле — $1999. Оба варианта скоро появятся в продаже.