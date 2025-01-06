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Аскар_Техник
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 14C с процессором Snapdragon 4 Gen 2
Устройство выделяется плоским дизайном, большим 6,88-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 2, основной камерой на 50 Мп и батареей на 5160 мА·ч с быстрой зарядкой 18 Вт. Смартфон будет продаваться в трех цветах по цене от 9 999 рупий, продажи стартуют 10 января 2025 года.

Xiaomi презентовала новый бюджетный смартфон для индийского рынка. Модель под названием Redmi 14C предлагается за сумму меньше 10 000 рупий и включает ряд интересных характеристик и функций.

Новый Redmi 14C от китайского технологического гиганта отличается плоским дизайном передней и задней панелей с плавными округлыми краями. На задней стороне устройства расположен крупный круглый модуль камеры. Смартфон оборудован большим 6,88-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея достигает 600 нит, а также предусмотрена функция постоянного затемнения DC и сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light. В основе производительности лежит процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, дополненный 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

источник изображения: GizmochinaСмартфон функционирует на базе операционной системы Android 14 с предустановленным фирменным интерфейсом Xiaomi HyperOS. Основная камера оснащена сенсором на 50 Мп, дополненным вспомогательным модулем на задней панели. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп предназначена для селфи и видеозвонков. Питание устройства обеспечивает мощная батарея ёмкостью 5160 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 18 Вт. Среди других особенностей стоит отметить наличие разъёма для наушников 3,5 мм, FM-радио, защиту от брызг и пыли по стандарту IP52, а также возможность использования двух SIM-карт одновременно с поддержкой карты памяти формата microSD.

Redmi 14C доступен в трёх различных цветах: Starlight Blue, Stargaze Black и Stardust Purple. Базовая версия с конфигурацией 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ оценена в 9 999 рупий (11 878 рублей), тогда как варианты с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ обойдутся покупателям в 10 999 (13 066 рублей) и 11 999 рупий (14 254 рублей) соответственно. Продажи начнутся 10 января 2025 года.

#redmi 14c
Источник: gizmochina.com
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