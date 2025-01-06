На выставке CES 2025 планируется демонстрация 77-дюймового телевизора с новой панелью и иммерсивного проекта «QD Jungle».



Компания Samsung Display презентовала своё четвёртое поколение панелей QD-OLED с максимальной яркостью 4000 нит. Этот показатель значительно превосходит предыдущие модели, чья яркость составляла 3000 нит. Кроме того, компания продемонстрировала новые гибкие и сворачивающиеся экраны, ориентированные на использование в смартфонах и других устройствах, тем самым обозначив направление развития передовых технологий к выставке CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегасе уже на следующей неделе.

источник изображения: GizmochinaЧетвёртое поколение панелей QD-OLED от Samsung демонстрирует рост яркости свыше 30%, благодаря чему они становятся одними из наиболее ярких OLED-решений на рынке сегодня. Такое улучшение стало возможным благодаря «инновационной технологии управления панелью» и использованию новых органических материалов. В отличие от панелей WOLED производства LG Display, где применяются белые субпиксели, решения QD-OLED от Samsung добиваются высокой яркости и насыщенности цветов за счёт комбинации красных, зелёных и синих субпикселей.

На выставке CES 2025 компания Samsung Display намерена показать 77-дюймовую модель телевизора с новейшей панелью. Для демонстрации возможностей этой технологии компания также представит инсталляцию под названием «QD Jungle» — иммерсивный арт-проект, который использует высокую яркость и насыщенность цветов новой разработки, создавая эффект полного погружения в лесную среду.

Несмотря на то, что предполагается внедрение данной технологии в будущие телевизоры Samsung, различные рыночные условия могут повлиять на конечную производительность панели, поэтому серийные устройства могут не достигать заявленной пиковой яркости в 4000 нит.

источник изображения: GizmochinaПомимо панелей, Samsung Display обновляет линейку мониторов на базе QD-OLED, предлагая модели размером от 27 до 49 дюймов. Эти новинки рассчитаны на разные сценарии использования — от игр и работы до создания контента. Предполагается, что они войдут в серии Samsung Odyssey и Smart Monitor.

Samsung также показала разработки в сфере гибких экранов. Среди них — 5-дюймовый сворачивающийся дисплей для смартфонов и 18-дюймовая складная панель, отражающие планы компании по расширению границ технологий отображения.