Предполагается, что Find X8 Mini выйдет в первой половине 2025 года вместе с Find X8 Ultra.

Серия Oppo Find X8, включающая сейчас базовые и Pro-модели, может скоро пополниться новым устройством — Find X8 Mini. Согласно слухам, этот смартфон будет предлагать все преимущества флагмана, но в более компактном корпусе.

источник изображения: Gizmochina

Недавняя утечка инсайдера Digital Chat Station пролила свет на характеристики ожидаемого смартфона Find X8 Mini. Сообщается, что новинка получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K, аналогичный тому, что установлен в Vivo X200 Mini, доступном пока только на китайском рынке.

Кроме того, ходят слухи, что Find X8 Mini сделает акцент на фото-возможностях. Если стандартная версия Find X8 оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-700, то Mini-версия может получить основной датчик из премиальной линейки Sony IMX9. Также предполагается, что смартфон сохранит 50-мегапиксельную камеру с перископическим зумом, знакомую по старшим моделям.

источник изображения: Gizmochina

Кроме того, ходят слухи о том, что Find X8 Mini получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Ранее сообщалось, что релиз Find X8 Mini может состояться одновременно с Find X8 Ultra в первой половине 2025 года. К тому же, данные из базы зарядных устройств UFSC указывают на то, что устройство будет оборудовано аккумулятором ёмкостью 5600 мА·ч.