Он оснащен батареей ёмкостью 10 000 мАч, поддерживает зарядку iPhone через MagSafe и технологию Qi2 до 15 Вт. Рукоятка имеет две кнопки: одна для управления камерой, другая — предположительно для переключения между режимами фото и видео. Для работы кнопок необходимо подключение по Bluetooth.

Belkin уже выпустил портативный аккумулятор BoostCharge Pro ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой MagSafe, который легко примагничивается к iPhone от Apple и обеспечивает быструю зарядку до 15 Вт благодаря технологии Qi2. Теперь компания сделала ещё один шаг вперёд, представив PowerGrip – устройство, сочетающее функции внешнего аккумулятора и рукоятки для камеры.

источник изображения: notebookcheckВ этом новом устройстве батарея находится в рукоятке с двумя функциональными кнопками. Одна из них предназначена для управления камерой смартфона при съёмке фото или видео. Вторая кнопка пока не получила подробного описания, но предположительно она будет использоваться для переключения режимов между фотографией и видеозаписью. Пока iPhone заряжается со скоростью до 7,5 Вт через Qi2, для работы кнопок потребуется подключение по Bluetooth, поскольку передача данных через индукционную катушку невозможна.

источник изображения: notebookcheckPowerGrip от Belkin поддерживает большинство приложений для камеры на iOS, включая стандартное приложение камеры Apple. Специального приложения для этого устройства компания не предоставляет. Несмотря на то, что рукоятка камеры оснащена самой большой батареей среди аналогов, конкурирующие решения, такие как ShiftCam ProGrip или камера-рукоятка от Leica, предлагают гораздо больше возможностей с точки зрения количества кнопок, удобства использования и программного обеспечения. Предполагается, что Belkin PowerGrip появится на рынке в мае 2025 года. Информации о стоимости устройства пока нет.