AMD готовит преемника для «Dragon Range» с 3D V-Cache, возможно, под названием Ryzen 9 9955HX3D, который обещает высокую производительность.

Энтузиасты ноутбуков с нетерпением ожидают выхода новых высокопроизводительных мобильных процессоров от Intel и AMD. По слухам, линейка Intel Arrow Lake-HX будет представлена на выставке CES 2025. В свою очередь, AMD, как ожидается, выпустит процессоры Fire Range на архитектуре Zen 5, которые должны превзойти своих предшественников из серии Dragon Range, известных за высокую производительность в многопоточных задачах и играх.

источник изображения: notebookcheckКак сообщает источник на платформе Weibo, китайский поставщик поделился информацией о линейке Intel Arrow Lake-HX, включая модели Core Ultra 9 255HX и Core Ultra 275HX, однако эти новинки, судя по всему, не предложат значительных улучшений. Однако пока отсутствуют дополнительные подробности и результаты тестов.

Флагманом линейки останется модель Core Ultra 9 285HX с 8 производительными ядрами и 16 энергоэффективными ядрами, но конкретных данных о её производительности пока нет.

источник изображения: notebookcheckКроме того, стало известно, что AMD работает над преемниками для процессоров серии «Dragon Range», которые, как и прежде, получат версию с технологией 3D V-Cache. Согласно информации от Golden Pig Upgrade и HXL, новый процессор, вероятно, назовут Ryzen 9 9955HX3D, что станет хорошей новостью, если слухи подтвердятся, ведь это означает отсутствие очередного ребрендинга. Пока что никаких других деталей не раскрывалось, поэтому количество ядер и частота остаются неизвестными. Процессоры «Dragon Range» оснащались 16 ядрами и кэшем объемом 64–128 МБ, так что схожая конфигурация возможна и у новой серии «Fire Range». В любом случае, процессор будет обладать выдающейся производительностью, особенно в топовых моделях ноутбуков.