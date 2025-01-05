Модель FO27Q5P предназначена для киберспортсменов и любителей FPS-игр, оснащена 26,5-дюймовым экраном с частотой обновления 500 Гц и разрешением 1440p. Монитор MO27U2 ориентирован на геймеров, занимающихся творчеством и стримингом, с поддержкой 4K-разрешения и высокой точностью цветопередачи. Обе модели имеют систему OLED Care и функцию быстрого переключения разрешений. Информация о дате выхода и ценах пока отсутствует.

Компания Gigabyte анонсировала два новых игровых монитора с экранами QD-OLED — Aorus FO27Q5P и MO27U2 — накануне выставки CES 2025. Оба устройства ориентированы на геймеров, но благодаря своим характеристикам они могут заинтересовать разные категории пользователей.

Gigabyte позиционирует модель Aorus FO27Q5P как монитор для профессиональных киберспортсменов и любителей шутеров от первого лица. Устройство оснащено 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью с частотой обновления 500 Гц. Предполагается, что эта панель аналогична той, что установлена в модели Samsung Odyssey G60SF, и обладает разрешением 1440p. Для обеспечения высокой пропускной способности монитор поддерживает стандарт DisplayPort 2.1 UHBR20, который способен передавать данные со скоростью до 80 Гбит/с.

Кроме того, компания рассчитывает получить для этого дисплея сертификацию ClearMR 21000, которую ранее уже получил монитор LG 27GX790A. Также ожидается, что Aorus FO27Q5P пройдет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500.

источник изображения: GizmochinaМонитор MO27U2 предназначен для геймеров, которые одновременно занимаются творчеством или стримингом. Известно, что устройство поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей), обеспечивая плотность пикселей 166 PPI. Также сообщается о высоком уровне точности цветопередачи — дельта Е ≤ 2, а сам дисплей прошел проверку Pantone.

Оба монитора, FO27Q5P и MO27U2, оснащены системой OLED Care на базе искусственного интеллекта, предотвращающей выгорание экрана, а также функцией Tactical Switch 2.0, которая позволяет мгновенно менять разрешение и соотношение сторон экрана. Однако пока нет информации о том, когда именно новинки поступят в продажу и по какой цене.