Предполагается, что для активации магнитной беспроводной зарядки потребуется дополнительный чехол, что станет первым случаем внедрения такой технологии в флагманах Samsung.

Ожидается, что новая линейка смартфонов Galaxy S25 от Samsung будет представлена на презентации Unpacked 22 января. С приближением даты запуска всё больше информации просачивается в сеть, давая представление о том, какие новинки нас ждут.

Источник Gizmochina смог заполучить фотографии одного из цветовых решений для моделей Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Эти снимки дают возможность рассмотреть дизайн устройств поближе и подтвердить некоторые слухи, которые ранее ходили среди инсайдеров.

источник изображения: GizmochinaНа изображениях представлены синие версии Galaxy S25 Plus и S25 Ultra, которые, скорее всего, получат названия «Icy Blue» и «Titanium Blue». Хотя названия указывают на различия, оба оттенка выглядят почти идентично на опубликованных снимках. Смартфоны запечатлены в прозрачных чехлах Spigen Crystal Flex, благодаря чему можно детально разглядеть их дизайн.

Одной из наиболее заметных черт новых моделей являются узкие рамки вокруг дисплея. Их толщина кажется меньшей, чем у любого другого современного флагмана, включая даже iPhone 16 Pro Max. Эти наблюдения совпадают с предыдущими прогнозами известного инсайдера Ice Universe, который утверждал, что серия Galaxy S25 получит самые тонкие рамки на рынке. Хотя точные параметры рамок пока неизвестны, визуально они заметно уже, чем у большинства конкурентов. В целом же габариты самих устройств остаются схожими с предшествующими моделями.

источник изображения: GizmochinaНа представленных фото можно заметить, что задняя панель обоих устройств украшена кольцом, напоминающим решение MagSafe. Слухи утверждают, что Samsung внедрила поддержку магнитной беспроводной зарядки в свою новую флагманскую серию. Однако есть информация, что эта функция может зависеть от использования внешнего аксессуара, а не встроенных компонентов. Таким образом, вполне возможно, что модели Galaxy S25 не будут оснащены встроенными магнитами для поддержки стандарта Qi2. Для активации функции пользователям придется докупить специальный «магнитный чехол».

Использование специального чехла позволяет подключить смартфоны к аксессуарам MagSafe и обеспечить поддержку стандарта Qi2, однако это потребует дополнительных затрат от тех, кто хочет воспользоваться данной функцией. Это первый случай, когда Samsung внедряет такое решение в свою флагманскую линейку. Ранее компания избегала применения магнитных чехлов, опасаясь возможных проблем с работой стилуса S Pen. Похоже, что в серии Galaxy S25 этот вопрос решен, что позволит Samsung составить конкуренцию таким брендам, как OnePlus и Oppo, предлагающим аналогичные технологии.

Осталось дождаться 22 января, чтобы узнать, насколько эффективно эти нововведения работают на практике.