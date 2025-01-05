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Аскар_Техник
Roborock анонсировала новый робот-пылесос 30 Space с роботизированной рукой
Презентация новинки состоится 8 января, а информация о дате выхода и цене отсутствует. Планы по выходу на международный рынок также не раскрываются.

Компания Roborock анонсировала для китайского рынка новую модель робота-пылесоса с интегрированной роботизированной рукой под названием G30 Space. В официальном аккаунте бренда на платформе Weibo появились изображения и видеоролики, демонстрирующие новинку. Представители компании подчеркивают, что этот продукт станет первым в своем роде на рынке.

источник изображения: notebookcheckG30 Space оснащен пятиосевым механическим рычагом, который плавно выдвигается из корпуса устройства и затем аккуратно убирается обратно. На одном из опубликованных видео видно, что на руке установлена камера, вероятно, предназначенная для распознавания объектов. Однако пока остается загадкой, каким образом эта функция будет реализована на практике и какие ограничения могут возникнуть при использовании руки. Некоторые предположили, что она сможет поднимать предметы или даже открывать двери.

 источник изображения: notebookcheckRoborock представит робот-пылесос G30 Space наряду с другими новыми продуктами на глобальной презентации 8 января. Дата запуска модели и её цена пока остаются неизвестными. Также нет информации о том, планирует ли компания выводить эту инновационную модель на международные рынки.

#roborock #roborock g30 space
Источник: notebookcheck.net
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