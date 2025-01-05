Artronic Designs представила наушники Komutr с удобным чехлом на MagSafe для iPhone, активным шумоподавлением, быстрой зарядкой и защитой от пота. Предзаказ стартует 15 января 2025 года по цене $79.

Компания Artronic Designs выпустила наушники Komutr, которые удобно размещаются в специальном чехле с поддержкой MagSafe, закрепляемом на iPhone. Это решение избавляет пользователей от проблем с поиском потерянных AirPods. Кроме того, чехол Komutr может использоваться как подставка для смартфона.

источник изображения: notebookcheckВ наушниках установлен 8-миллиметровый динамик, а также реализована система активного шумоподавления, которая блокирует внешние звуки. Во время разговоров встроенная функция подавления фонового шума снижает уровень окружающих звуков. Управление воспроизведением музыки, звонками и голосовым помощником iPhone осуществляется простыми касаниями к наушникам.

Komutr отличается корпусом толщиной всего 0,47 дюйма (1,19 см), внутри которого спрятан аккумулятор ёмкостью 800 мА·ч. Этого достаточно, чтобы зарядить наушники до пяти раз. Всего за 20 минут быстрой зарядки обеспечивается три часа непрерывного использования. Когда наушники снимаются, они автоматически отключают питание, экономя энергию. Для зарядки чехла Komutr рекомендуется использовать стандартный кабель USB-C от iPhone.

Наушники защищены от пота и очень лёгкие – вес каждого составляет всего 0,14 унции (3,97 г). В комплекте идут сменные амбушюры трёх разных размеров.

источник изображения: notebookcheckПредзаказ на наушники Komutr от Artronic Designs откроется 15 января 2025 года. Специальная цена для участников выставки CES составит всего $79 – отличная новость для тех, кто устал терять свои наушники. Первые поставки ожидаются уже в марте 2025 года.