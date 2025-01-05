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Аскар_Техник
Koorui анонсировала монитор G7 с частотой обновления 750 Гц
Несмотря на высокую частоту обновления, её практическая ценность ограничена возможностями современного железа и заметностью разницы для обычных пользователей. Тем не менее, монитор привлекает внимание профессионалов и энтузиастов благодаря своим характеристикам и широкому спектру возможностей настройки.

Многие производители игровых мониторов уже анонсировали свои новинки перед выставкой CES 2025. Среди них выделяются модели MSI MPG 272QR QD-OLED X50 и BenQ Zowie XL2586X+, поддерживающие частоту обновления до 600 Гц. Однако китайский бренд Koorui решил пойти ещё дальше, представив G7 — первый массовый игровой монитор с частотой обновления 750 Гц. Стоит отметить, что Koorui является подразделением компании HKC, которая давно зарекомендовала себя как надёжный производитель экранных панелей в Китае.

G7 представляет собой 24,5-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD (1920x1080), оснащённый TN-панелью. Время отклика составляет всего 0,5 мс (GtG), а частота обновления достигает впечатляющих 750 Гц. Устройство также поддерживает HDR400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что заметно улучшает точность цветопередачи, обычно характерную для TN-панелей.

источник изображения: notebookcheckХотя частота обновления 750 Гц действительно выглядит революционно, её реальная польза будет сильно зависеть от конкретных условий эксплуатации. Современные графические карты вряд ли смогут стабильно выдавать такое количество кадров в секунду, поэтому преимущество столь высокой частоты обновления окажется доступным лишь немногим пользователям. К тому же, большинство геймеров едва ли заметят разницу между 500 Гц и 750 Гц, особенно в играх с меньшими требованиями к производительности. Поэтому модель G7 скорее заинтересует профессиональных киберспортсменов либо энтузиастов, стремящихся испытать новейшие технологии.

Монитор G7 отличается гибкостью настроек: пользователи могут регулировать высоту, наклон и поворот экрана под свои предпочтения. Также устройство оснащено функцией снижения уровня синего света и антибликовым покрытием, что делает долгие игровые сессии комфортнее для зрения. Варианты подключения включают три разъёма HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 и выход для наушников, обеспечивая совместимость с большинством современных игровых платформ.

Массовое производство Koorui G7 намечено на 2025 год. Хотя такая высокая частота обновления в 750 Гц может привлечь внимание узкого круга пользователей, этот проект прежде всего демонстрирует стремление компании к новаторству в сфере игрового оборудования. Презентация монитора состоится на выставке CES 2025, которая откроется 7 января.

#koorui
Источник: notebookcheck.net
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