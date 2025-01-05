Часы сохраняют свою прочность и функциональность, включая водонепроницаемость до 200 метров и автоматический календарь. Эксклюзивный релиз запланирован на 9 января онлайн, а в оффлайн-магазинах – с 11 января.

Серия GM-5600 от Casio уже несколько десятилетий остается любимой у поклонников бренда, начиная с её выхода в 1983 году. Недавно было объявлено о сотрудничестве с популярным лос-анджелесским брендом C2H4, который намерен придать этой классической модели свежий вид. Релиз обновленной версии ожидается 9 января.

источник изображения: notebookcheckМодель GM-5600 «Космическая эра» вдохновлена знаменитым дизайнерским направлением 60-х годов. Часы оснащены серебристым стальным безелем, полупрозрачной серой полосой из смолы с яркими красными акцентами и ретро-футуристическим дизайном циферблата. Приятной деталью стала светодиодная подсветка, которая эффектно выделяет красочную графику, напоминающую здание международного аэропорта Лос-Анджелеса.

источник изображения: notebookcheckКоллекционерам и поклонникам наверняка придется по вкусу эксклюзивная упаковка этого выпуска. Часы заключены в корпус, выполненный в ретро-стиле, напоминающий форму телефона ATC Genie. Предполагается, что данная версия из серии GM-5600 сохранит ключевые характеристики, включая водонепроницаемость до 200 метров, устойчивость к ударам и функцию автоматического календаря.

источник изображения: notebookcheckЭто сотрудничество продолжает линию предыдущих проектов C2H4, посвященных схожим темам. Бренд вновь предлагает новый взгляд на наследие G-Shock, обогащая его уникальным дизайном, разработанным при участии известных личностей. Продажи модели GM-5600 «Космическая эра» стартуют онлайн 9 января, а в розничных магазинах часы появятся с 11 января. Информация о ценах пока держится в секрете.