Монитор обладает временем отклика 1 мс, поддерживает 8-битную глубину цвета, охватывает 100% sRGB и 92% DCI-P3, а также совместим с G-SYNC и FreeSync. Устройство имеет два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2, но без встроенных динамиков.

ViewSonic, известный китайский производитель, представил новый монитор, который нацелен на бюджетный сегмент рынка и предназначен для конкуренции с моделями вроде игрового монитора Xiaomi G27i.

источник изображения: notebookcheckНовый монитор VX2757-HD-PRO от компании ViewSonic оснащён 27-дюймовым экраном с матрицей Fast IPS и разрешением Full HD, что характерно для устройств этого класса. Максимальная яркость экрана достигает 300 нит, а среди других технических характеристик стоит отметить время отклика GTG всего 1 мс, поддержку 8-битной глубины цвета, покрытие 100% пространства sRGB и 92% DCI-P3, а также совместимость с технологиями адаптивной синхронизации G-SYNC от NVIDIA и FreeSync от AMD.

источник изображения: GizmochinaМонитор оборудован двумя разъёмами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, однако встроенными динамиками не располагает. В данный момент устройство доступно для приобретения на платформе JD.com за 799 юаней, что примерно эквивалентно 10 728 рублей – цена сопоставима с моделью Xiaomi G27i. Когда именно новинка выйдет на международный рынок, пока остаётся неясным.