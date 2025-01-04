Si-C батареи решают проблему баланса между ёмкостью, производительностью и функциями в премиальных смартфонах, но технические сложности и высокие затраты могут замедлить процесс.

Доминирование китайских компаний на рынке смартфонов, использующих кремниево-углеродные (Si-C) аккумуляторы, вероятно, усиливает давление на такие мировые гиганты, как Samsung и Apple, побуждая их к внедрению новых технологий.

Как известно, многие китайские бренды уже предлагают модели с аккумуляторами ёмкостью свыше 6000 мА·ч. В то же время Samsung и Apple пока удерживаются в пределах 5000 мА·ч, даже в своих топовых устройствах, таких как Galaxy S24 Ultra.

Однако новый слух указывает на то, что обе компании, возможно, начали работу над преодолением этого барьера, развивая технологию кремниево-углеродных аккумуляторов. Пользователь yeux1122 на корейском блоге Naver сообщил, что Samsung активно участвует в создании материалов для этих аккумуляторов. Однако пока неясно, когда именно данная технология найдет применение в коммерческих продуктах. Что касается Apple, компания, судя по всему, действует осторожно, что вполне соответствует её привычке постепенно внедрять новые технологии.

Кремниево-углеродные батареи обладают повышенной плотностью энергии, благодаря чему можно увеличить ёмкость аккумулятора без увеличения его физических размеров. Это помогает решить одну из ключевых проблем современных премиальных смартфонов — найти баланс между продолжительностью работы от батареи, производительностью и набором встроенных функций.

источник изображения: GizmochinaФлагманы вроде iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra буквально «начинены» различными компонентами, поэтому свободного пространства внутри корпуса остаётся немного. Инженерам приходится очень внимательно подходить к использованию доступного объёма, чтобы крупные батареи не влияли на производительность, систему охлаждения или другие важные характеристики устройства.

Хотя кремниево-углеродные батареи действительно представляют собой эффективное решение данной задачи, Samsung и Apple всё ещё могут столкнуться с трудностями при интеграции этой технологии в свои флагманские устройства. Помимо технических сложностей, связанных с размещением более мощных аккумуляторов в тонких корпусах, затраты на разработку и производство также будут значительными.

Несмотря на то, что улучшение программного обеспечения и использование энергоэффективных компонентов позволили продлить время работы устройств, ограничения нынешних литий-ионных технологий становятся всё более заметными. Переход на кремниево-углеродные батареи выглядит логичным шагом вперёд для обеих компаний, однако вопрос о том, когда именно эта инновация станет реальностью, остаётся открытым.