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Аскар_Техник
Смартфоны Samsung Galaxy могут получить функцию динамических обоев
Эти обои будут работать на базе искусственного интеллекта, анализируя данные о местоположении и погоде, а затем адаптировать изображение под текущие условия.

Samsung, вероятно, готовит интересную новинку для своих смартфонов серии Galaxy. Согласно свежим патентным данным, компания рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта для разработки уникальной функции динамических обоев, способных менять своё оформление в зависимости от погоды. Вот что известно на данный момент.

источник изображения: GizmochinaПатент был обнаружен изданием 91Mobiles при изучении публикаций патентных заявок США. В документе видно, что Samsung предлагает новый подход к обоям, объединяющий эстетику и функциональность. Обои, разработанные с использованием искусственного интеллекта, способны изменять свой дизайн в зависимости от времени суток и погодных условий. Более того, в патенте представлены эскизы, наглядно демонстрирующие эту концепцию в действии.

источник изображения: GizmochinaОбои будут автоматически адаптироваться под различные времена суток — от рассвета до ночи. Кроме того, благодаря интеграции с погодными данными, они смогут отображать разные погодные условия, такие как солнце, туман, облака, дождь или снег, в соответствии с реальной погодой в регионе пользователя. Вероятно, эта функция будет тесно связана с сервисом прогноза погоды. Интересно отметить, что в патентных изображениях также показано, как система может предупреждать пользователей о необходимости взять зонтик, если ожидается дождь.

 источник изображения: GizmochinaЧто касается использования искусственного интеллекта, Samsung планирует применять генеративные алгоритмы для анализа изображений и определения характеристик местности, времени суток и текущих погодных условий. На основе этой информации ИИ сможет создавать модифицированные версии обоев, которые будут отражать изменения в окружающей среде прямо поверх оригинального фона. Такая идея выглядит весьма перспективной и могла бы привнести дополнительный уровень интерактивности в стандартные обои. Однако стоит помнить, что пока всё это остаётся лишь патентом, и неизвестно, действительно ли компания займётся реализацией данной функции.

#samsung
Источник: gizmochina.com
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