Samsung, вероятно, готовит интересную новинку для своих смартфонов серии Galaxy. Согласно свежим патентным данным, компания рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта для разработки уникальной функции динамических обоев, способных менять своё оформление в зависимости от погоды. Вот что известно на данный момент.
Патент был обнаружен изданием 91Mobiles при изучении публикаций патентных заявок США. В документе видно, что Samsung предлагает новый подход к обоям, объединяющий эстетику и функциональность. Обои, разработанные с использованием искусственного интеллекта, способны изменять свой дизайн в зависимости от времени суток и погодных условий. Более того, в патенте представлены эскизы, наглядно демонстрирующие эту концепцию в действии.
Обои будут автоматически адаптироваться под различные времена суток — от рассвета до ночи. Кроме того, благодаря интеграции с погодными данными, они смогут отображать разные погодные условия, такие как солнце, туман, облака, дождь или снег, в соответствии с реальной погодой в регионе пользователя. Вероятно, эта функция будет тесно связана с сервисом прогноза погоды. Интересно отметить, что в патентных изображениях также показано, как система может предупреждать пользователей о необходимости взять зонтик, если ожидается дождь.
Что касается использования искусственного интеллекта, Samsung планирует применять генеративные алгоритмы для анализа изображений и определения характеристик местности, времени суток и текущих погодных условий. На основе этой информации ИИ сможет создавать модифицированные версии обоев, которые будут отражать изменения в окружающей среде прямо поверх оригинального фона. Такая идея выглядит весьма перспективной и могла бы привнести дополнительный уровень интерактивности в стандартные обои. Однако стоит помнить, что пока всё это остаётся лишь патентом, и неизвестно, действительно ли компания займётся реализацией данной функции.