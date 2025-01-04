Incase выпустила новую компактную и удобную клавиатуру, которая помогает предотвратить травмы благодаря поддержке прямых запястий при наборе текста. Кроме того, она оснащена клавишей Copilot, активирующей встроенный искусственный интеллект в системах Microsoft Windows 11, Office и браузере Edge, что значительно повышает продуктивность работы.
Microsoft Copilot предоставляет пользователям целый ряд функций на базе искусственного интеллекта, помогающих экономить время. Среди них – создание отчетов о собраниях, объяснение сложных вопросов, подсказки во время игр и поддержка при покупках. С помощью специальной клавиши Copilot на клавиатуре пользователи могут быстро вызывать виртуального ассистента.
Компактная эргономичная клавиатура разработана с помощью Microsoft с использованием десятилетий эргономических исследований. Клавиши разделены посередине клавиатуры и расположены под углом к каждой руке, чтобы запястья не сгибались во время набора текста. Это помогает снизить количество повторяющихся травм от растяжения (RSI) от постоянного набора текста на работе.
Несмотря на компактный дизайн, клавиатура Incase по-прежнему имеет мягкую подставку для запястий с полноразмерными клавишами, поэтому пальцы пользователей не чувствуют себя некомфортно. Клавиатура использует Bluetooth 4.0 для беспроводного подключения к трем различным устройствам Windows 8.1/10/11. Две батарейки типа AAA обеспечивают работу клавиатуры в течение 36 месяцев. Размеры клавиатуры 13 x 8,6 x 1,2 дюйма. (33,0 x 21,8 x 3,0 см), а ход клавиш составляет 0,05 дюйма. (1,3 мм).