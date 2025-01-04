Клавиатура предотвращает травмы за счет прямой поддержки запястий и удобных клавиш.

Incase выпустила новую компактную и удобную клавиатуру, которая помогает предотвратить травмы благодаря поддержке прямых запястий при наборе текста. Кроме того, она оснащена клавишей Copilot, активирующей встроенный искусственный интеллект в системах Microsoft Windows 11, Office и браузере Edge, что значительно повышает продуктивность работы.

источник изображения: notebookcheckMicrosoft Copilot предоставляет пользователям целый ряд функций на базе искусственного интеллекта, помогающих экономить время. Среди них – создание отчетов о собраниях, объяснение сложных вопросов, подсказки во время игр и поддержка при покупках. С помощью специальной клавиши Copilot на клавиатуре пользователи могут быстро вызывать виртуального ассистента.

Компактная эргономичная клавиатура разработана с помощью Microsoft с использованием десятилетий эргономических исследований. Клавиши разделены посередине клавиатуры и расположены под углом к каждой руке, чтобы запястья не сгибались во время набора текста. Это помогает снизить количество повторяющихся травм от растяжения (RSI) от постоянного набора текста на работе.

источник изображения: notebookcheckНесмотря на компактный дизайн, клавиатура Incase по-прежнему имеет мягкую подставку для запястий с полноразмерными клавишами, поэтому пальцы пользователей не чувствуют себя некомфортно. Клавиатура использует Bluetooth 4.0 для беспроводного подключения к трем различным устройствам Windows 8.1/10/11. Две батарейки типа AAA обеспечивают работу клавиатуры в течение 36 месяцев. Размеры клавиатуры 13 x 8,6 x 1,2 дюйма. (33,0 x 21,8 x 3,0 см), а ход клавиш составляет 0,05 дюйма. (1,3 мм).