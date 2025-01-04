Оба устройства получат увеличенное количество ядер CUDA и новую память GDDR7, а также разные шины памяти: 512 бит для RTX 5090 и 256 бит для RTX 5080.

Официальный анонс новых игровых видеокарт серии RTX 50 ожидается уже совсем скоро, и весь геймерский мир затаил дыхание. Благодаря множеству слухов и утечек последних месяцев у нас уже сложилось достаточно четкое представление о том, какие новинки готовит нам «зеленый лагерь». Недавно появились новые данные, раскрывающие показатели TDP для моделей RTX 5090 и RTX 5080, и, к нашей радости, они оказались менее пугающими, чем прогнозировалось ранее.

источник изображения: notebookcheckСогласно последним данным от проверенных инсайдеров kopite7kimi и hongxing2020, видеокарта RTX 5090 получит показатель TDP на уровне 575 Вт, что чуть меньше ранее озвученных 600 Вт, но все равно значительно выше — на целых 125 Вт — по сравнению с предыдущей моделью. В то же время RTX 5080 окажется более экономичной: её TDP составит около 360 Вт, что лишь на 40 Вт превышает значение предшественника.

Показатель TDP для RTX 5090 выглядит вполне ожидаемо, особенно учитывая, что этот монстр, вероятно, будет оснащен 21 760 ядрами CUDA — на 33% больше, чем у RTX 4090. Похожая ситуация и с RTX 5080: ожидается, что она получит прирост ядер CUDA примерно на 10,5%, при этом увеличение энергопотребления останется умеренным — всего на 40 Вт. Предполагается, что обе модели, а также вся серия RTX 50, перейдут на использование памяти нового стандарта GDDR7. Кроме того, RTX 5090 оснастят 512-битной шиной памяти, тогда как RTX 5080 получит 256-битную шину.