Ноутбук UP42KP получит 14-дюймовый экран, порты USB4, Wi-Fi 6 и тонкий корпус (16,9 мм), с TDP от 15 до 54 Вт. Подробности будут раскрыты на CES 2025.

AMD уже объявила, что среднебюджетные гибридные процессоры Zen 5 выйдут в начале 2025 года, а последние новости указывают на их возможную презентацию на выставке CES 2025. Хотя AMD пока мало рассказывает о своих новинках, компания ECS недавно представила один из двух процессоров серии Kracan.

ECS случайно анонсировала новый ноутбук, который будет работать на APU с 8-ядерным процессором на базе ядер Zen 5c. Предполагается, что это может быть либо Ryzen AI 350, либо AI 340. Однако количество вычислительных блоков (CU) у встроенной графики RDNA 3.5 пока остается неизвестным.

источник изображения: notebookcheckРанее сообщалось, что графические решения в линейке Krackan будут уступать вариантам Strix Point. Например, Ryzen AI 9 365 из той же серии оснащен 10-ядерным процессором и интегрированной графикой RDNA 3.5 Radeon 880M с 12 CU.

Хотя ECS не предоставила детальной информации об интегрированном графическом процессоре в гибридном процессоре Krackan для своего нового ноутбука, компания заявила, что устройство получит нейронный процессор XDNA 2, способный обеспечивать производительность до 40 TOPS. Это указывает на снижение уровня производительности NPU. источник изображения: notebookcheckСам ноутбук, получивший название UP42KP, будет оснащён 14-дюймовым экраном, портами USB4 и поддержкой быстрого стандарта Wi-Fi 6. Уровень энергопотребления (TDP) варьируется от 15 до 54 Вт, что характерно для большинства моделей средней ценовой категории. Также сообщается, что ноутбук отличается тонким корпусом – всего 16,9 мм. Более подробные характеристики и цена станут известны после официального анонса на выставке CES 2025.