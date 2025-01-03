Устройстве выделяется элегантным дизайном, мощной батареей на 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт, основной камерой 50 Мп и программируемой боковой кнопкой.

Сегодня компания Huawei представила в Китае свою новую модель из линейки Enjoy — Enjoy 70X. Этот смартфон среднего ценового сегмента привлекает внимание своим изысканным дизайном и мощной батареей на 6100 мА·ч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью до 40 Вт.

Huawei оснастила устройство программируемой боковой кнопкой «X button», которую пользователь может настроить под запуск любимых приложений, виджетов или избранных контактов. На задней панели расположена основная камера с разрешением 50 Мп и крупным сенсором RYYB размером 1/1,56 дюйма, дополненная датчиком глубины на 2 Мп.

источник изображения: gsmarenaКак обычно у Huawei, официальная информация о чипсете пока отсутствует. Однако, опираясь на слухи и данные из тестов Geekbench, можно предположить, что Enjoy 70X будет работать на новом процессоре Kirin 8000A 5G.

По слухам, этот процессор имеет шесть ядер: три ядра работают на частоте 1,84 ГГц, а еще три — на 2,19 ГГц. В сочетании с графическим ускорителем Mali-G610 и 8 ГБ оперативной памяти, Kirin 8000A 5G обещает обеспечить уровень производительности, сопоставимый со Snapdragon 695.Одной из ключевых особенностей Enjoy 70X является поддержка спутниковой связи Beidou в Китае, позволяющей отправлять и получать текстовые сообщения и изображения через SMS. Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS версии 4.2.

источник изображения: gsmarenaСмартфон Huawei Enjoy 70X представлен в четырех цветах: Golden Black, Snow White, Lake Blue и Spruce Green. Стоимость начинается от 1799 юаней (примерно 24 155 рублей) за вариант с 128 ГБ памяти и достигает 2299 юаней (около 30 869 рублей) за модификацию с 512 ГБ. Предзаказ доступен в китайском онлайн-магазине Huawei, а старт продаж намечен на 10 января.