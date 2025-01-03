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Аскар_Техник
Xiaomi представила спортивную рацию, которая работает на расстоянии до 5000 километров
Устройство оснащено аккумулятором на 24 часа работы, дисплеем и креплениями.

Xiaomi представила спортивную рацию, разработанную специально для активных видов спорта, таких как велосипедные прогулки, походы и лыжи. Устройство поддерживает работу в сетях 4G и обеспечивает связь на расстояниях до 5000 километров (или около 3107 миль).

Спортивную рацию можно применять для общения как между двумя пользователями, так и в группе. Кроме того, она поддерживает индивидуальные голосовые вызовы. Как утверждает Xiaomi, встроенный механизм подавления шума эффективно функционирует даже при движении на высокой скорости: до 60 км/ч на лыжах и до 40 км/ч на велосипеде. С помощью специального приложения пользователи могут создавать группы, отслеживать местоположение друг друга и активировать сигнал тревоги, который помогает быстро обнаружить устройство в случае потери. Для удобства управления рядом с рукоятью расположена кнопка, которую легко нажимать даже в перчатках, что позволяет мгновенно формировать группы.

источник изображения: notebookcheckСреди других возможностей устройства стоит отметить встроенный дисплей, отображающий текущее состояние рации и остаток заряда аккумулятора. Благодаря поддержке Bluetooth можно одновременно слушать музыку и общаться. Заявленная емкость аккумулятора составляет 1030 мА·ч, что обеспечивает до 24 часов работы без подзарядки либо до 36 часов в режиме ожидания. В комплект входят различные магнитные крепления и зажимы, позволяющие закрепить рацию на шлеме, куртке или носить её на шнурке вокруг шеи.

Рация отличается компактными размерами — ширина всего 55 мм (около 2,2 дюйма), а заявленный рабочий диапазон температур достигает -30°C (-22°F). Продажи устройства начнутся в Китае с 6 января по ориентировочной цене 399 юаней (примерно 5 357 рублей). Пока неизвестно, появится ли эта модель на международных рынках.

#xioami
Источник: notebookcheck.net
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