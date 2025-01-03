Устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 9400. Однако пока неизвестно, появятся ли эти модели на международном рынке.

Vivo представила модели X200 Pro mini, X200 и X200 Pro в октябре, а теперь появились слухи о том, что Oppo тоже готовит компактный смартфон под названием Find X8 Mini. Ожидается, что устройство выйдет одновременно с Find X8 Ultra где-то до конца июня.

Недавно из китайских источников просочились некоторые характеристики устройства. Согласно этим данным, Oppo Find X8 Mini получит 6,31-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 1,5K. Среди других особенностей – основная камера от Sony серии IMX9, высококачественная 50-мегапиксельная перископическая камера с возможностью зума, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

источник изображения: gsmarenaСмартфон получит металлическую рамку и стеклянные панели с обеих сторон корпуса, а также будет поддерживать функцию беспроводной зарядки. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 9400, такой же, как у ранее представленных моделей Find X8, Find X8 Pro и vivo X200 Pro mini.

Таким образом, этот год обещает быть любопытным для тех, кто предпочитает смартфоны с небольшим экраном, особенно если вы находитесь в Китае. К сожалению, модель X200 Pro mini пока не вышла на международный рынок, и остается неизвестным, ждет ли нас релиз Find X8 Mini за пределами страны.