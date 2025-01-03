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Аскар_Техник
Мобильная RTX 5090 получит на 50% больше памяти, чем RTX 4090.
NVIDIA готовит к выпуску мобильный графический процессор GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти, используя модули GDDR7 объемом 3 ГБ.

В октябре сообщалось, что мобильный графический процессор GeForce RTX 5090, флагман линейки Nvidia RTX 50 Blackwell, получит 24 ГБ видеопамяти. Также отмечалось, что для работы с такой памятью на 256-битной шине потребуются модули GDDR7 объемом 3 ГБ. Теперь, благодаря данным от китайского источника Golden Pig Upgrade, подтверждается, что Nvidia оснастит модель ноутбука RTX 5090 24 ГБ видеопамяти.

источник изображения: notebookcheckСогласно обновленной информации от Golden Pig, ноутбук RTX 5090 станет первой моделью серии RTX 50, где будут применяться модули GDDR7 объемом 3 ГБ. Это обеспечит графическому процессору общую емкость видеопамяти в 24 ГБ при использовании 256-битной шины. Примечательно, что, судя по всему, именно RTX 5090 останется единственным представителем мобильных карт RTX 50 с такими модулями, тогда как менее производительные модели, вроде RTX 5080, сохранят стандартные конфигурации памяти. Так, например, сообщается, что RTX 5080 будет оборудован 16 ГБ видеопамяти.

Кроме того, Golden Pig Upgrade сообщает, что игровые ноутбуки на базе RTX 5090 и RTX 5080 появятся в продаже уже в феврале. Модели среднего уровня, такие как RTX 5070 и RTX 5060, ожидаются чуть позже — в конце марта 2025 года. Такой график соответствует практике, ведь на выставке CES производители традиционно презентуют новые поколения игровых ноутбуков.

источник изображения: notebookcheckКогда графический процессор RTX 5090 для ноутбуков наконец появится, он будет использовать GPU GB203 Blackwell — тот же самый чип, что установлен в настольной версии RTX 5080. Этот чип имеет 10 752 ядра CUDA, 256-битную шину и общий показатель TGP 175 Вт. Для сравнения, мобильный RTX 4090 располагает 9728 ядрами CUDA, 256-битной шиной и максимальной мощностью TGP 150 Вт. Несмотря на относительно небольшую разницу в количестве ядер CUDA (около 10,5%), улучшения архитектуры и увеличенное энергопотребление должны обеспечить значительное увеличение производительности у нового RTX 5090.

Судя по характеристикам мобильного RTX 4090, можно предположить, что новый RTX 5090 будет сопоставим с настольным вариантом RTX 5070, поскольку мобильный RTX 4090 демонстрирует показатели, близкие к RTX 4070 Super. Однако это лишь предварительная оценка, и реальная производительность может оказаться значительно выше.

#rtx 5090
Источник: notebookcheck.net
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