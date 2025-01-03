Оба смартфона получат мощные процессоры, быстрые типы памяти и продвинутые системы охлаждения. POCO X7 Pro будет иметь аккумулятор на 6550 мА·ч для Индии и 6000 мА·ч для международного рынка, а также поддержку зарядки на 90 Вт. POCO X7 будет работать на чипе MediaTek Dimensity 7300 Ultra и поддерживать зарядку на 45 Вт.

POCO планирует выпустить несколько новых устройств на международный рынок. Несмотря на то, что пока нет официальной информации о линейке POCO F7, компания подтвердила, что 9 января состоится презентация моделей POCO X7 и X7 Pro. Уже известны многие характеристики этих смартфонов, а инсайдер Судханшу Амбхор недавно раскрыл предполагаемый ценовой диапазон новинок.

источник изображения: GizmochinaСудханшу сообщил, что POCO X7 5G выйдет в двух версиях: вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 299 евро, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ обойдется покупателям в 349 евро. В свою очередь, для модели X7 Pro предусмотрено три варианта: за 369 евро можно будет приобрести устройство с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, за 399 евро – с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а топовая комплектация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ будет доступна за 429 евро.

Согласно ранее появившейся информации, POCO X7 Pro будет представлять собой обновленную версию недавно представленного Redmi Turbo 4 и получит процессор Dimensity 8400 Ultra. Официальные тизеры показали, что смартфон способен набрать впечатляющие 1,7 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Модель будет оснащена быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5x, накопителем UFS 4.0 и новой оболочкой Xiaomi HyperOS 2.0. Для эффективного охлаждения устройства предусмотрена система IceLoop с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 5000 мм² и интеллектуальной системой управления температурой, которая обеспечит стабильную работу даже при высоких нагрузках во время игр.

источник изображения: GizmochinaПо слухам, POCO X7 Pro будет оборудован аккумулятором ёмкостью 6550 мА·ч для индийского рынка, тогда как международная версия получит батарею на 6000 мА·ч. Смартфон сможет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт. Кроме того, бренд подтвердил, что специальная версия Iron Man Edition будет выпущена одновременно со стандартным вариантом устройства по всему миру. Ожидается, что аппарат оснастят 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K, а также двойной камерой на 50 Мп.

Что касается базовой версии POCO X7, она предположительно будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Ultra в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора у этой модели составит 5110 мА·ч, а быстрая зарядка будет поддерживать мощность до 45 Вт. Также ходят слухи, что устройство получит изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и поддержкой HDR10+. Камера у POCO X7 будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макрообъектив. На передней панели будет находится 20-мегапиксельная фронтальная камера.