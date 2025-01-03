Устройство будет работать на обновленном процессоре Dimensity 9400 Plus от MediaTek, который обещает отличную производительность. Предположительно, запуск состоится в третьем квартале 2025 года вместе с новым смартфоном, возможно, Redmi K80 Ultra.

В прошлом году Redmi представила в Китае серию планшетов, включая модели Redmi Pad Pro, Pad Pro 5G и Redmi Pad SE 8.7. Ожидается, что в этом году компания также выпустит новые устройства для домашнего рынка. Недавно известный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о предполагаемом компактном игровом планшете от бренда.

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, новый планшет Redmi получит 8,8-дюймовый ЖК-экран. Несмотря на то, что пока нет детальной информации о характеристиках дисплея, сообщается, что экран будет поддерживать повышенную частоту обновления.

На данный момент Dimensity 9400, который используется в сериях смартфонов Vivo X200 и Oppo Find X8, считается самым производительным чипом от MediaTek. Этот процессор, созданный по передовому 3-нанометровому техпроцессу TSMC, обладает архитектурой 1+3+4. Он включает одно высокопроизводительное ядро Cortex-X4 с частотой до 3,63 ГГц, а также три ядра Cortex-A720 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510, что обеспечивает оптимальный баланс между мощностью и энергопотреблением.

источник изображения: GizmochinaСообщается, что во втором квартале текущего года MediaTek планирует выпустить улучшенную версию этого чипсета под названием Dimensity 9400 Plus. Согласно последним слухам, 8,8-дюймовый планшет Redmi сможет похвастаться выдающейся игровой производительностью благодаря использованию именно этого обновленного процессора.

Благодаря 8,8-дюймовому экрану, планшет будет отличаться компактными размерами и элегантным дизайном. Предполагается, что корпус устройства выполнят из металла, что придаст ему легкость и тонкость, необходимые для комфортного использования в течение длительного времени без ощущения тяжести.

Предполагается, что игровой планшет Redmi выйдет одновременно с новым смартфоном на базе Dimensity 9400+ в начале третьего квартала 2025 года. Название смартфона пока неизвестно, но ходят слухи, что им может стать Redmi K80 Ultra. Что касается K80 Ultra, есть предположения, что эта модель станет одной из первых, оснащенных чипом D9400 Plus, наряду со смартфонами вроде Vivo X200s, Oppo Find XS и iQOO Neo 10S.