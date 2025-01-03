Модель оснащена 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором на 6400 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт и работает на Android 15 с оболочкой OriginOS 5. Камеры представлены 50 Мп основным сенсором и 16 Мп фронталкой.

Компания iQOO представила в Китае новую модель смартфона под названием iQOO Z9 Turbo Endurance Edition. Этот смартфон стал очередным пополнением линейки Z9, куда ранее вошли такие устройства, как iQOO Z9x, iQOO Z9, iQOO Z9 Turbo и iQOO Z9 Turbo Plus. Особенностью данной версии является улучшенная батарея, усовершенствованная система навигации GPS и новый синий вариант корпуса.

источник изображения: GizmochinaСмартфон iQOO Z9 Turbo Endurance Edition оборудован 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Для защиты данных предусмотрен встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев. Внутри устройства находится процессор Snapdragon 8s Gen 3, а также оперативная память стандарта LPDDR5x и накопитель UFS 4.0. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон функционирует на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5.

Для создания качественных селфи в Endurance Edition предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера на задней панели представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения (OIS), а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.

источник изображения: GizmochinaКроме того, смартфон оснащён рядом полезных функций: стереодинамиками, модулем NFC, линейным вибромотором по оси X, инфракрасным портом для управления бытовой техникой, корпусом с защитой от пыли и брызг по стандарту IP64, а также двухдиапазонной системой GPS для улучшения точности позиционирования.

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition предлагается в четырёх конфигурациях памяти: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Цены на эти модели составляют примерно $260, $290, $300 и $330 соответственно. Смартфон доступен в трёх цветах: Midnight Black (полуночное чёрное), Starlight White (звёздное белое) и Voyage Blue (голубой путь).