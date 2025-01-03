Серия смартфонов Realme включает несколько моделей для рынка средней ценовой категории. В ближайшее время компания планирует выпустить Realme 14 Pro+. Перед стартом продаж стали известны некоторые подробности о характеристиках новинки благодаря утечке от проверенного инсайдера.
Digital Chat Station опубликовал технические характеристики нового смартфона на платформе Weibo. Утечка указывает, что устройство получит 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 2800 × 1272 пикселей. Экран будет иметь четыре изогнутых края, что сейчас является популярным решением среди производителей смартфонов.
Сообщается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Это среднеценовой чипсет от Qualcomm, выполненный по 4-нанометровой архитектуре. Данный процессор уже применяется в модели Redmi Note 14 Pro+, которая станет прямым конкурентом будущего Realme 14 Pro+.
Realme 14 Pro+ оснастят тройной основной камерой, возглавляемой 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX896. В дополнение к нему будут установлены 8-мегапиксельный ультраширик и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом. Спереди, вероятно, разместится 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.
Что касается батареи, ожидается, что емкость аккумулятора составит 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. При этом устройство сохранит тонкий профиль – толщина корпуса всего 7,99 мм при весе 194 грамма. По слухам, смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP66/68/69, а его корпус будет выполнен из стекла с пластиковыми вставками.
Информация о цене пока отсутствует, но дополнительные сведения станут доступны ближе к концу месяца, когда состоится официальный запуск устройства.