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Аскар_Техник
Realme 14 Pro+ получит чип Snapdragon 7s Gen 3, 50 Мп сенсор Sony IMX896 и батарею на 6000 мАч
Ожидается, что Realme 14 Pro+ представят уже в этом месяце. В сети появились предварительные данные о ключевых характеристиках устройства, включая процессор Snapdragon 7s Gen 3, тройную основную камеру и ёмкую батарею.

Серия смартфонов Realme включает несколько моделей для рынка средней ценовой категории. В ближайшее время компания планирует выпустить Realme 14 Pro+. Перед стартом продаж стали известны некоторые подробности о характеристиках новинки благодаря утечке от проверенного инсайдера.

Digital Chat Station опубликовал технические характеристики нового смартфона на платформе Weibo. Утечка указывает, что устройство получит 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 2800 × 1272 пикселей. Экран будет иметь четыре изогнутых края, что сейчас является популярным решением среди производителей смартфонов.

источник изображения: notebookcheckСообщается, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Это среднеценовой чипсет от Qualcomm, выполненный по 4-нанометровой архитектуре. Данный процессор уже применяется в модели Redmi Note 14 Pro+, которая станет прямым конкурентом будущего Realme 14 Pro+.

Realme 14 Pro+ оснастят тройной основной камерой, возглавляемой 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX896. В дополнение к нему будут установлены 8-мегапиксельный ультраширик и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом. Спереди, вероятно, разместится 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

 источник изображения: notebookcheckЧто касается батареи, ожидается, что емкость аккумулятора составит 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. При этом устройство сохранит тонкий профиль – толщина корпуса всего 7,99 мм при весе 194 грамма. По слухам, смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP66/68/69, а его корпус будет выполнен из стекла с пластиковыми вставками.

Информация о цене пока отсутствует, но дополнительные сведения станут доступны ближе к концу месяца, когда состоится официальный запуск устройства.

#realme 14 pro+
Источник: notebookcheck.net
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