Все новинки будут официально показаны на выставке CES 5 января.

Компания Samsung Electronics анонсировала серию мониторов 2025 года, включающую модели Smart Monitor M9, игровые устройства серии Odyssey и профессиональные дисплеи ViewFinity S8. Официальный показ новинок состоится на выставке CES 5 января.

Монитор M9 (модель M90SF) оснащен встроенным искусственным интеллектом, который автоматически подстраивает параметры устройства под различные задачи – будь то игры, просмотр видео или работа с приложениями. Технология 4K AI Upscaling Pro обеспечивает чистое изображение, а 32-дюймовый OLED-экран с поддержкой VESA DisplayHDR™ True Black 400 гарантирует яркие цвета и глубокий черный. Монитор получил компактный дизайн, удобную подставку и встроенную 4К-камеру.

Серия игровых мониторов Odyssey пополнилась несколькими новыми моделями. Odyssey OLED G8 (G81SF) представляет собой 27-дюймовый монитор с разрешением 4K OLED и частотой обновления 240 Гц. Модель Odyssey OLED G6 (G60SF), ориентированная на динамичные игры, отличается частотой обновления 500 Гц и временем отклика всего 0,03 мс.

Odyssey 3D (G90XF) позволяет наслаждаться 3D-играми без необходимости использовать специальные очки, благодаря технологии преобразования 2D-изображения в 3D с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, эти мониторы поддерживают технологии AMD FreeSync™ Premium Pro и NVIDIA G-Sync™. Также они соответствуют стандарту VESA DisplayHDR™ True Black 400.

ViewFinity S8 (S80UD) — это 4K-монитор от Samsung с классическим соотношением сторон 16:9 и диагональю 37 дюймов. Устройство обеспечивает точную передачу цветов, охватывая 99% спектра sRGB, и оснащено функциями защиты зрения, снижающими нагрузку при длительной работе. Устройство имеет сертификацию TÜV Rheinland, а встроенный KVM-переключатель облегчает работу с несколькими устройствами одновременно. Монитор также оборудован портом USB-C с мощностью 90 Вт, позволяющим заряжать подключённые гаджеты и передавать данные.

Более подробные сведения о характеристиках, цене и доступности этих новинок ожидаются на выставке CES 2025, которая откроется 7 января 2025 года.