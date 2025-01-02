Honor выпустила на итальянский рынок смартфон Magic 7 Lite с изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 6 Gen 1, камерами на 108 МП и 5 МП, батареей на 6600 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт и защитой IP64.

Компания Honor представила новый смартфон Magic 7 Lite, тем самым пополнив серию Magic 7. Этот релиз стал продолжением октябрьского запуска моделей Magic 7 и Magic 7 Pro в Китае в 2024 году, а также последовал за недавними продажами Magic 7 Pro и Magic 7 Lite на одной из европейских торговых платформ, что стало началом их выхода на рынок Европы.

источник изображения: GizmochinaHonor Magic 7 Lite оснащён изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, который способен воспроизводить до 1,07 миллиарда оттенков при максимальной яркости 4000 нит и разрешении 2700 × 1224 пикселей. Смартфон построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с графическим ускорителем Adreno A710. Работает устройство под управлением MagicOS 8.0 на основе Android 14 и доступно с конфигурациями до 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

источник изображения: GizmochinaСмартфон оборудован двумя камерами сзади: основным сенсором на 108 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сверхширокоугольной камерой на 5 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП для создания качественных селфи. Камера поддерживает запись видео в формате 4K и обеспечивает 10-кратное цифровое увеличение, тогда как передняя камера снимает видео в Full HD и оснащена функцией распознавания лица. Встроенный аккумулятор ёмкостью 6600 мА·ч позволяет использовать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

В числе дополнительных возможностей устройства — сканер отпечатков пальцев, технология защиты от ударов Ultra Bounce 2.0 и защита от влаги и пыли по стандарту IP64. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, подключение к двухдиапазонному Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, навигацию с использованием GPS (включая поддержку AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo), а также оснащён парой стереодинамиков. Кроме того, телефон обладает функциями искусственного интеллекта. Его габариты составляют 162,8×75,5×7,98 мм, а вес — 189 граммов.

источник изображения: GizmochinaMagic 7 Lite представлен в двух цветовых вариантах: «Титановый фиолетовый» и «Титановый чёрный». Стоимость модели с конфигурацией 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составляет 369,90 евро, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти обойдётся покупателям в 399,90 евро.