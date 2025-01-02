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Аскар_Техник
Xiaomi представила ноутбуки Redmi Book 14 и 16 2025 года с процессорами Intel Core 5-220H
Дисплеи с разрешением 2,8K/2,5K и частотой 120 Гц сертифицированы TÜV Rheinland. Система охлаждения включает два вентилятора и тепловые трубки, а аккумулятор на 72 Вт⋅ч поддерживает быструю зарядку.

Xiaomi пополнила свою продуктовую линейку, представив на презентации Turbo 4 новые модели ноутбуков Redmi Book 14 и 16 2025 года. Эти устройства ориентированы на высокую производительность и современные технологии при сохранении доступной цены.

Ноутбуки Redmi Book 14 и 16 2025 года работают на базе процессора Intel Core 5-220H, который является переименованной версией i5-13500H 13-го поколения. Процессор дополняется до 32 ГБ быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ. Дополнительно имеется слот M.2, позволяющий увеличить объем хранения данных.

источник изображения: GizmochinaМодель Redmi Book 14 получила дисплей с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц, тогда как Redmi Book 16 оснащён экраном 2,5K с такой же частотой обновления. Дисплеи покрывают 100% цветового пространства sRGB и обладают пиковой яркостью 400 нит. Также они сертифицированы TÜV Rheinland за минимальное излучение синего света и отсутствие мерцания, что снижает нагрузку на глаза при длительной работе.

Ноутбуки оборудованы улучшенной системой охлаждения, включающей два вентилятора и две тепловые трубки диаметром 8 мм, что помогает поддерживать стабильную температуру даже под высокими нагрузками. Модели серии Redmi Book 2025 оснащены аккумулятором ёмкостью 72 Вт·ч, способным обеспечивать до 19,05 часов непрерывного использования. Поддерживается быстрая зарядка GaN мощностью 100 Вт, благодаря которой батарея заряжается до 50% всего за 32 минуты.

Эти ноутбуки работают под управлением Windows 11 и оптимизированы для Xiaomi HyperOS 2, которая включает продвинутые алгоритмы управления энергопотреблением и интеллектуальное распределение задач, увеличивающее время автономной работы. Кроме того, система поддерживает технологию Xiaomi HyperOS Connect, облегчающую взаимодействие с другими устройствами Xiaomi, такими как автомобильная точка доступа нового кроссовера Xiaomi SU7.

 источник изображения: GizmochinaДизайн ноутбуков выполнен в минималистичном стиле с металлическим корпусом. Redmi Book 16 весит 1,65 кг и имеет толщину 15,9 мм, а модель Redmi Book 14 чуть легче — 1,36 кг при аналогичной толщине. На крышке устройств размещен крупный логотип Redmi.

Для подключения доступны порты USB-C 3.2 Gen 2 (два штуки), USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI 2.1 и разъем для наушников 3,5 мм. К тому же, ноутбуки оснащены полноразмерной клавиатурой с подсветкой, широкой сенсорной панелью, сканером отпечатков пальцев, аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и веб-камерой с разрешением 1080p.

Xiaomi предложила конкурентные цены на ноутбуки Redmi Book 14 и 16 2025 года, делая их привлекательными для широкого круга пользователей.

Redmi Book 14 2025:

  • 16 ГБ + 512 ГБ: 4 599 юаней (61 751 рублей)
  • 16 ГБ + 1 ТБ: 4 899 юаней (65 779 рублей)
  • 32 ГБ + 1 ТБ: 5 199 юаней (69 808 рублей)

Redmi Book 16 2025:

  • 16 ГБ + 512 ГБ: 4 799 юаней (64 437 рублей)
  • 16 ГБ + 1 ТБ: 5 099 юаней (68 465 рублей)
  • 32 ГБ + 1 ТБ: 5 399 юаней (72 493 рублей)
#xiaomi redmi book 14
Источник: gizmochina.com
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