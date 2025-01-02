Все региональные сайты Poco, включая европейские, больше не работают и перенаправляют пользователей на магазины Xiaomi. Приложение Poco Store также прекратило свою деятельность, а личные данные пользователей будут доступны для скачивания через аккаунт Xiaomi. Гарантийные обязательства перешли к Xiaomi, что подчеркивает тесную связь между двумя компаниями.

Poco объявила в октябре 2024 года о закрытии своего специализированного сайта po.co, и теперь этот процесс завершен окончательно. С 2025 года вся продукция бренда будет реализовываться исключительно через сайт Xiaomi, что является частью стратегии оптимизации цифровой экосистемы компании. Первым устройством от Poco, которое появится на платформе Xiaomi, станет модель Poco X7. Презентация новинки намечена на 9 января.

источник изображения: gsmarenaСайт Poco, а также другие региональные версии перестали функционировать. Европейские площадки, такие как британская, французская и немецкая версии, автоматически перенаправляют пользователей на соответствующие магазины Xiaomi. Индийский филиал Poco словно замер в ожидании: последнее обновление произошло перед анонсом моделей Poco C75 и Poco M7 Pro 5G, релиз которых был запланирован на вторую половину декабря.

источник изображения: gsmarena

Приложение Poco Store тоже прекратило работу. Личные данные пользователей будут сохраняться в течение установленного законом срока, после чего их можно будет скачать через настройки аккаунта Xiaomi.

источник изображения: gsmarenaPoco сообщила, что все гарантийные обязательства перейдут к Xiaomi. Это не стало неожиданностью, ведь бренд, несмотря на репутацию независимого, никогда не был полностью самостоятельным. На самом деле, Poco выполняет роль маркетингового инструмента, помогая расширить продажи через разные каналы сбыта как в офлайне, так и в онлайне.