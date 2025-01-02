Устройство предположительно будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, с OLED-экраном, поддержкой Face ID, разъёмом USB-C и улучшенной камерой.

Apple планирует представить четвёртое поколение iPhone SE в марте 2025 года, однако последние утечки информации указывают на то, что компания может изменить традиционное название «SE», заменив его на новое — iPhone 16E.

Согласно публикации Fixed Focus Digital на платформе Weibo, которую затем подтвердил инсайдер Маджин Бу в Twitter, Apple, вероятно, изменит название своего следующего доступного смартфона на iPhone 16E. Хотя точный формат наименования — «16E», «16e» или какой-то другой вариант — пока остается неизвестным, этот шаг может свидетельствовать о возможных изменениях в маркетинговой стратегии компании касательно её бюджетных моделей.

источник изображения: GizmochinaПо слухам, iPhone 16E получит дизайн, схожий с базовой моделью iPhone 14, что соответствует стилю серии iPhone 16. Ожидается, что смартфон будет оснащён современным 6,1-дюймовым OLED-экраном, который придёт на смену устаревшим ЖК-панелям, использовавшимся ранее в линейке SE. Кроме того, ходят разговоры о том, что аппарат получит поддержку Face ID, разъём USB-C и одну 48-мегапиксельную заднюю камеру, что обеспечит пользователям более премиальные возможности по сравнению с предыдущими моделями.

источник изображения: GizmochinaApple, скорее всего, оборудует новый смартфон более современной версией процессора серии A, 8 ГБ оперативной памяти и своим первым фирменным модемом 5G, что обещает значительное улучшение производительности по сравнению с нынешним iPhone SE. Однако остаётся открытым вопрос, будет ли у устройства кнопка Action, впервые появившаяся на моделях iPhone 15 Pro.

источник изображения: Gizmochina

Нынешний iPhone SE (2022) выполнен в дизайне iPhone 8 с широкими рамками, кнопкой Touch ID и портом Lightning. Предполагается, что все эти элементы будут заменены на современные решения в новой модели, что позволит ей лучше конкурировать на рынке среднебюджетных смартфонов к 2025 году. Цена текущего iPhone SE 2022 в США стартует с отметки $429, но с учётом всех ожидаемых обновлений повышение стоимости выглядит неизбежным. Решение Apple сменить бренд SE также может говорить о планах по изменению позиционирования этого устройства в своём ассортименте.